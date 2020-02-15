كيف حقق ليفربول آخر ألقابه في الدوري الإنجليزي؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يسير فريق ليفربول بخطا ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

ليفربول فاز بالدوري الإنجليزي 18 مرة في تاريخه، أقل بمرتين فقط من غريمه مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجا باللقب، إلا أن الليفر لم يحقق لقب الدوري المحلي منذ بداية حقبة الدوري الممتاز «البريمييرليج» عام 1992، حيث يعود آخر تتويج له باللقب إلى موسم 1989-1990.

المستقلة تستعرض في السطور التالية كيف حقق ليفربول آخر ألقابه في الدوري الإنجليزي.

رغبة في تضميد الجراح:

دخل ليفربول موسم 1989-1990 وهو متعطش لتعويض خسارته لقب الدوري الإنجليزي في الموسم السابق (1988-1989)، بشكل درامي في الجولة الأخيرة، لحساب منافسه أرسنال.

أرسنال وليفربول تعادلا في عدد النقاط (73)، وأيضا فارق الأهداف (+37)، وذلك بعد أن تساوى الفريقان في كل شيء، ليحتكما إلى عدد الأهداف المسجلة، التي تفوق فيها الفريق اللندني (73 مقابل 65).

كذلك شهد موسم 1988-1989 وقوع كارثة هيلزبره، التي تعد واحدة من أسوأ الحوادث في ملاعب كرة القدم، حيث راح ضحيتها 96 مشجعا لليفربول، بسبب التدافع بين الجماهير أثناء مواجهة شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

انطلاقة قوية وتجنب الخسارة:

ليفربول قدم أداء قويا وحقق نتائج جيدة في انطلاقته بالدوري الإنجليزي موسم 1989-1990، حيث تلقى خسارته الأولى بالجولة التاسعة، بعد 5 انتصارات و3 تعادلات.

الليفر نجح في تجنب الخسارة لـ13 مباراة متتالية (8 انتصارات و5 تعادلات)، قبل أن يسقط أمام توتنهام بنتيجة 0-1، وخاض بعدها 9 مباريات حتى نهاية الموسم لم يخسر في أي منها، أي أنه في آخر 24 جولة خسر مرتين فقط.

وإجمالا لعب ليفربول 38 مباراة في موسم 1989-1990 بالدوري الإنجليزي، فاز في 23 منها وتعادل 10 مرات وخسر 5.

غياب المنافس:

لم يشهد الموسم المذكور وجود منافس قوي قادر على خوض معركة النفس الطويل مع ليفربول، الذي أنهى الموسم في صدارة ترتيب الدوري بـ79 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط عن أستون فيلا أقرب ملاحقيه، فيما احتل توتنهام المركز الثالث برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن أرسنال الرابع.

ليفربول كان صاحب أقوى خط هجوم بتسجيله 78 هدفا، يليه ساوثامبتون (71)، كما كان الليفر صاحب أقوى دفاع باستقباله 37 هدفا، يليه أستون فيلا (38).