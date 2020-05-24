كيف تُهيئ جسمك لاستقبال الوجبات بعد رمضان؟

يعاني الكثيرون خلال أيام العيد الأولى من آلام شديدة في المعدة ، والتي ترجع إلى اختلاف النظام الغذائي المتبع طوال فترة الصيام والبدء في تناول المأكولات المتنوعة وحلوى العيد التى تحتوي على كميات هائلة من السكريات والدهون.

وقدم خبراء التغذية مجموعة من النصائح السريعة لتجنب آلام المعدة في أيام العيد وجاءت كالتالي وفق مجلة (الرجل):

– بدأ يوم العيد بالمشروبات بكوب من الماء الدافئ وعصير الليمون الطازج لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

– تجنب تناول اللحوم والأطعمة الدهنية خلال وجبة الإفطار واستبدالها بالأجبان والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات لتفادي الإصابة بالانتفاخ والإمساك.

– عدم الإفراط في تناول حلوى العيد خاصة مع عدم اعتياد المعدة على الكميات الكبيرة من السكريات والكربوهيدرات.

– يساعد اللبن الرائب على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة وتفادي الإصابة بحرقة المعدة.

– الحد من تناول السناكس بين الوجبات بقدر المستطاع وخاصة البذور والحلويات.