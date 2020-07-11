كيف توقف شراهة الأكل في الظروف الصعبة ؟

يعاني بعض الأشخاص من تناول الطعام بشراهة؛ بسبب حبهم للطعام وعدم القدرة على التوقف بسبب اضطراب الإفراط في تناول الطعام.

ويعد اضطراب نهم الطعام شائعا، إذ يتم تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل متكرر ويشعر المريض بالعجز عن التوقف والشعور بالضيق الشديد في أثناء أو بعد تناول الطعام.

وفيما يأتي بعض النصائح والحيل لوقف الإفراط في تناول الطعام وتحسين الصحة على النحو الآتي:

التخلي عن الأنظمة الغذائية

غالبا ما تكون الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن غير صحية، وتظهر الدراسات أن طرق تناول الطعام المقيدة تؤدي إلى نوبات من الإفراط في تناول الطعام.

وبدلا من اتباع الأنظمة الغذائية التي تركز على تقليل الوجبات أو خفض كمية السعرات الحرارية، يجب التركيز على إجراء تغييرات صحية.

ويجب تناول المزيد من الأطعمة غير المصنعة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة.

التدرب على اليقظة

تنطوي اليقظة على حث العقل على الاستماع إلى الجسم، والاهتمام بما يشعر به، ويمكن لهذه الممارسة أن تمنع الإفراط في تناول الطعام.

وجدت دراسة أن ممارسة التأمل واليقظة قللت من حدوث الأكل بنهم بنسبة كبيرة لدى الكثيرين.

شرب الكثير من الماء

يعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم طريقة بسيطة وفعالة للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتوقف عن الإفراط في تناول الطعام.

وتشير دراسات إلى أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

تناول المزيد من الألياف

تتحرك الألياف ببطء عبر الجهاز الهضمي،؛ ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وتشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يخفض الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويقلل من الشهية.

ممارسة الرياضة

تشير الدراسات إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بكل تأكيد يمكن أن تمنع الإفراط في تناول الطعام، من خلال تجديد الدورة الدموية باستمرار والحاجة لشرب السوائل.

على سبيل المثال، أظهرت دراسة لمدة 6 أشهر على 77 شخصا أن تكرار التمارين الأسبوعية تسببت في وقف الإفراط في تناول الطعام لدى 81٪ من المشاركين.

النوم الكافي

يؤثر النوم على مستويات الجوع والشهية، ويرتبط الحرمان من النوم بالإفراط في تناول الطعام.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون نهم الطعام تحدثوا عن أعراض الأرق بشكل ملحوظ أكثر من الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من هذه الحالة.