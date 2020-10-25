كيف تنقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون

المستقلة … يعتبر شهر أكتوبر من كل عام هو اكثر الاشهر اطلاقاً لاجهزة الهواتف الجديدة من قِبل الشركات المصنعة ولعل أهم تلك الاجهزة هو جهاز الايفون الذي تعودنا قدومه من شركة أبل في شهر أكتوبر من كل عام.

هذه السنة أعلنت شركة أبل عن أجهزتها الجديدة ايفون 12 والتي جاءت بعدد من المزايا مثل الكاميرات المحسنة و التصميم الخارجي المميز المشابه لهاتف ايفون 5 القديم، ومع هذه المميزات بدأ اغلب المستخدمين وخصوصاً الذين يستخدمون أجهزة بنظام الاندرويد بالتفكير بالانتقال الى اجهزة الايفون 12 الجديدة ولعل اهم ما يفكرون به هو نقل المحادثات الخاصة بهم من برنامج الواتس اب و غيرها من البرامج الاخرى.

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وتعتبر عملية نقل المحادثات من هاتفك الاندرويد القديم الى هاتفك الايفون الجديد هي اكثر الطرق شيوعاً بين المستخدمين وذلك لاهمية هذه المحادثات والمعلومات التي قد لا تود بخسارتها عند انتقالك الى هاتف بنظام جديد مثل الايفون 12.

– يتطلب نقل المحادثات بين الأندرويد والآيفون من خلال الـ PC أو اللاب توب إلى وجود برنامج Backuptrans Android iPhone WhatsApp Transfer .

– التأكد من وجود تطبيق الواتس آب مثبت على الهاتفين وفتح الحسابين المراد نقل المعلومات منه والمراد نقل المعلومات إليه من خلال الهاتفين.

– قم بتوصيل الهاتفين معا بالـ PC أو اللاب توب عن طريق كابل USB.

– ستبدأ المزامنة بين الهاتفين مع البرنامج تلقائيا.

– ستظهر بعض الخطوات الارشادية التي يدعوك البرنامج إلى إتباعها لتجد على يسار البرنامج الأجهزة المتصلة بالجهاز.

– قم باختيار الهاتف المراد نقل الرسائل والمعلومات منه الأندرويد وأضغط بزر الفارة الأيمن لتظهر نافذة.

– أختر من النافذة Transfer WhatsApp messages from Android to iPhone .

– وبتلك الخطوات البسيطة تكون قد قمت بنقل المحادثات والبيانات الخاصة بالحساب مثل الصور والفيديوهات والرسائل النصية العادية والمميزة من نظام الأندرويد إلى الآيفون.

بهذه الطريقة ستضمن حتماً نقل محادثاتك كاملةً من هاتفك القديم ” اندرويد ” الى هاتفك الجديد ايفون 12 الذي ستتمكن بكل تأكيد من أخذ كل ما تريده معك.