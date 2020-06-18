كيف تنقذ إنسانا بلع لسانه؟

نسمع أحيانا عن تكرر حوادث الموت المفاجئ بسبب بلع اللسان الذي يسبب اختناق الشخص المصاب خلال بضع دقائق.

ولإنقاذ من يتعرض لبلع اللسان ينبغي التصرف بسرعة، مع معرفة الخطوات المحددة للتعامل مع تلك الحالة الدقيقة، وفيما يلي نعرض خطوات إنقاذ حالات بلع اللسان حسبما ذكرها موقع “dailymedicalinfo”.

1- حرك المصاب وضعه على ظهره، بمساعدة المحيطين.

2- ارفع ذقن المصاب مع إرجاع الرأس إلى الوراء وامسك جبهته بيدك، ادفع الفك السفلي لأعلى، ثم حاول فتح الفم ويتم بعدها دفع الفك السفلي لأسفل هذه المرة.

3- ضع الأصابع أسفل الفك السفلي وحاول دفعه إلى أعلى، في الوقت ذاته حاول أن تدفع مقدمة الفك بالإبهام للأمام.

4- في هذه الحالة قد يعود اللسان إلى وضعه الطبيعي، قم بتغيير وضعه واجعله مستلقِ على جانبه.

إذا عاد اللسان إلى مكانه قم بعمل تنفس صناعي باستخدام الأنبوب الرغامي،حتى يعود التنفس للمريض، وهو أنبوب متوفر في الصيدليات، ويفيد في حالات سقوط اللسان في الخلف وغلق مجرى التنفس.

ادخل الأنبوب من خلال فم الشخص، ليحصل على الأكسجين، يجب أن يقوم بهذه الحركة شخص قادر تماما على استخدام الأنبوب وعلى دراية تامة بالطريقة الصحيحة لذلك حتى لا يسبب مضاعفات أسوأ للمريض.