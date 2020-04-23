كيف تم تصوير برنامج رامز الجديد في ظل كورونا؟

أجاب مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة “MBC”، على التساؤل الذي يطرحه الكثير حول كيفية تصوير برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” في دبي مع توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال حايك في حوار مع صحيفة “الخليج”، إنه قد تم تصوير معظم الحلقات قبيل انتشار الجائحة العالمية.

وأضاف حايك أن “هذا النوع من البرامج بحاجة إلى تحضيرات، وتجهيزات لوجستية بعيدة المدى، لذا فغالباً ما يبدأ تصوير الجزء التالي بمجرّد انتهاء آخر حلقات الجزء الحالي، ومن دون فترة استراحة بين المواسم، لهذا لم يتعرض الضيوف لخطر العدوى”.

​وأشار حايك إلى أن مقلب رامز هذا العام “يبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓريق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن، أو اﻟرياﺿﺔ، أو اﻹﻋﻼم، الذين يتم إيصالهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي، ويتعرضون لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة”.

وطرحت فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الاثنين، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، من تقديم رامز جلال، والمعروض خلال شهر رمضان.

يعرض البرنامج الذي تم تصويره في إمارة دبي الخليجية، لقطات خاطفة لضحاياه من المشاهير، مثل ياسمين صبري وغادة عادل وياسمين رئيس ونبيلة عبيد وفيفي عبده وأمينة خليل وباسم ياخور والمطرب الإماراتي عبد الله بالخير ومطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

كما يكشف رامز جلال في البرومو أنه سيجعل ضحاياه يمرون بتجربة مخيفة، سترغمهم على البكاء والضحك في وقت واحد.

ويظهر رامز في بعض اللقطات وهو متنكر في شخصيات مرعبة شهيرة، مثل “دراكولا” و”فريدي كروغر” والمهرج من فيلم الرعب الأمريكي “إت”.

​وسيعرض برنامج “رامز مجنون رسمي” في رمضان على قنوات “إم بي سي مصر” و”إم بي سي العراق” و”إم بي سي 5″ و”إم بي سي 5″.

يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج “رامز في الشلال”، الذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع “رامز قلب الأسد”، ليتبعها ببرامج “رامز ثعلب الصحراء” و”رامز عنخ آمون” على فضائية “الحياة” المصرية، و”رامز قرش البحر” و”رامز واكل الجو” و”رامز بيلعب بالنار” و”رامز تحت الأرض” وأخيرا “رامز تحت الصفر”، وجميعها عرضت على شاشة فضائية “إم بي سي مصر” السعودية.