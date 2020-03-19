كيف تم بناء جدران المباني الرومانية؟

المستقلة / – في ذروة الإمبراطورية الرومانية ، امتدت أراضيها على أكثر من خمسة ملايين كيلومتر مربع ، بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. مارست روما السلطة على أكثر من 70 مليون نسمة ، وهو ما يعادل حوالي 21 ٪ من سكان العالم في ذلك الوقت. في الواقع ، كما أظهرنا بالفعل في مقال آخر ، أدت جميع الطرق إلى مدينة روما. إن المقعد العظيم للإمبراطورية والتراث المادي وغير المادي الذي تركته لا يقاس ، وحتى اليوم يسعى الباحثون إلى فهم تأثيرها الكامل على العالم الحالي. من بداية توسعه في القرن السادس قبل الميلاد حتى سقوطه في عام 476 م ، يشمل الإرث الذي تركه الرومان مجالات مثل القانون والفنون التشكيلية واللاتينية (التي نشأت العديد من اللغات المختلفة) ، وأنظمة الحكم ، و ، الأهم العمارة.

العمارة لديها القدرة على ترمز إلى القوة والثروة والعظمة. استخدمت الإمبراطورية الرومانية مبانيها لنقل هذه الفكرة من خلال المعابد والأسواق والمباني الحكومية والحمامات والجسور والقنوات المائية. بقايا المباني هي شهادة على التكنولوجيا التي سادت الفترة ، وكذلك قوة وموارد أيام مجد الإمبراطورية. سمحت الأحجار والخشب والرخام والمواد المنتجة مثل “الخرسانة الرومانية” والطوب وحتى الزجاج للمباني بالوقوف. بشكل أكثر تحديدًا ، تم تطوير الجدران من مواد مثل الحجر مع المفاصل الجافة والطوب المجفف بالشمس في بداية الحضارة إلى الجدران الأكثر تعقيدًا ، والتي بنيت مع قلب من الطوب الخرساني والمخبوز.

كانت أقدم الجدران الرومانية تتكون من أحجار خشنة ذات أبعاد كبيرة ومتميزة ، مدعومة ببعضها البعض ، دون استخدام أي نوع من الملاط للانضمام إليها. غالبًا ما يطلق عليها اسم cyclopean ، حيث يقال أنها كانت ثقيلة جدًا بحيث لن يتمكن سوى العملاقون (عمالقة الأساطير اليونانية) من رفعها. بالنسبة للمنازل والمباني الأكثر تواضعا ، تم بناء الجدران بالحجارة أو الطوب الطيني المجفف في الشمس. يتم تصنيع طوب Adobe بخلط الأرض (الرمل والطمي والطين) بالماء والمواد العضوية ، مثل القش أو السماد ، ويتم تقطيعه إلى وحدات صغيرة بحيث يمكن أن يجف بسرعة دون تكسير. تم لصق الطوب الطيني المجفف في الشمس بالطين “.

مع تطور تقنيات قطع الحجر ، أصبح من الممكن بناء جدران مع كتل ذات أحجام متشابهة وموحدة ، مرتبة في صفوف. كانت تسمى هذه الجدران Opus quadratum. تم استخدام هذه التقنية في حوالي القرن السادس قبل الميلاد ، ومع مرور الوقت ، تم تحسين دقة ودقة قطع الكتل. حتى بعد إتقان تقنيات بناء الجدار الأخرى ، واصل الرومان استخدام هذه التقنية ، في المقام الأول بسبب جاذبيتها الجمالية. استخدم الرومان كتل الحجر الجيري أو الطفرات البركانية التي كانت وفيرة في روما ومحيطها.

بمرور الوقت ، اكتشف الرومان أنه من خلال خلط الأحجار والحجر الجيري والماء والبوزولانا (الرماد البركاني من المنطقة المحيطة بنابولي) ، وهي مادة شديدة المقاومة تشكلت عندما تجف. إنه سلف خرسانةنا ، المعروفة باسم الاسمنت أو الخرسانة الرومانية. كان ما يسمى بعرض Opus caementicium بين عرض 60 و 90 سم وتم بناؤه من أشكال خشبية مملوءة بهذا الخليط ، مما يخلق مظهرًا غير منتظم إلى حد ما.