كيف تقي نفسك من كورونا إن تجاوزت سن الستين؟

المستقلة /باتت طرق الوقاية من فيروس كورونا، الشغل الشاغل للجميع، في ظل تزايد تفشي المرض في بلدان جديدة كل يوم.

وبما أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب ضعف مناعتهم مع التقدم في العمر، فلا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بالوقاية من فيروس كورونا.

فيما يلي مجموعة من النصائح لتفادي الإصابة بالمرض بعد سن الستين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل:

１- تجنب المصافحة

تذكر أن انتقال الفيروس يتم بشكل رئيسي عبر الأيدي، لذا عندما يحاول شخص ما مصافحتك قم بالاعتذار منه بلطف واشرح له السبب.

２- غسل اليدين وتعقيمهما أثناء السفر

وجدت دراسة أجريت في أحد المطارات في فنلندا أثناء تفشي مرض أنفلونزا الطيور أن نصف الصواني البلاستيكية المستخدمة لوضع أمتعتك وفحصها عبر جهاز الأشعة السينية الأمني، يحتوي على آثار لفيروس الإنفلونزا.

３- احتفظ بمطهر للأيدي في الحقيبة

احتفظ بعبوة صغيرة من معقم الأيدي الكحولي في حقيبتك أو جيبك لاستخدامه بعد ملامسة أي أسطح في الأماكن العامة.

４- استخدام البطاقة البنكية عوضاً عن الأوراق النقدية

من المعروف بأن الأوراق النقدية يتم تداولها بشكل كثيف بين الناس ويمكن أن تنقل العدوى بسهولة، لذا يُنصح بتجنب استخدام الأوراق النقدية قدر المستطاع والتعامل بالبطاقات البنكية أثناء عمليات الشراء.

５- النوم جيداً في الليل

أثناء النوم العميق، يصنع الجسم بروتينات تعزز نظام المناعة، ويساعد على مكافحة العدوى، وعلى العكس فإن قلة النوم تجعل الإنسان أكثر عرضة لنزلات البرد.