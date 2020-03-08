كيف تقي نفسك من فيروس كورونا في العمل؟

المستقلة /سجلت العديد من دول العالم إصابات بفيروس كورونا المستجد، مما جعله يتحول إلى وباء عالمي.

وإلى جانب ضرورة حماية نفسك من الفيروس في المنزل ووسائل النقل العامة، لا بد من توخي الحذر أيضاً في العمل، وخاصة عند وجود عدد كبير من الموظفين.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتقي نفسك من فيروس كورونا في مكتبك، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- التعرف على طرق انتشار المرض

ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ليتناثر منه رذاذ ينشر الفيروسات في الهواء، ويمكن أن يصل هذا الرذاذ إلى الأسطح والأشياء شائعة الاستخدام، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكاتب.

2- تنظيف سطح المكتب

من الضروري تنظيف وتعقيم سطح المكتب يومياً، بالإضافة إلى جميع الأدوات التي تستخدمها بانتظام، مثل أجهزة الكمبيوتر والقرطاسية والهواتف العادية والمحمولة.

3- استخدام المناديل المعقمة

احرص على توفر المناديل المعقمة دوماً في مكتبك، حتى تستخدمها لتنظيف وتطهير يديك من وقت لآخر، بالإضافة إلى تعقيم أدواتك، وخاصة في حال ملامسة شخص آخر لها.

4- جل التعقيم

احمل في حقيبتك جل التعقيم دوماً لاستخدامه بعد الخروج من المرحاض، ولتعقيم يديك في حال ملامسة مقابض الأبواب والأسطح الملوثة.

5- التواصل

بما أن المرض ينتقل من الشخص المصاب إلى السليم، فيجب الابتعاد عن أي شخص تظهر عليه بعض الأعراض، مثل ارتفاع الحرارة والسعال والعطاس، ويجب حث الموظفين الذين تظهر عليهم مثل هذه الأعراض على البقاء في منازلهم إلى حين شفائهم بشكل كامل.