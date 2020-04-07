كيف تقوي علاقتك بخطيبك أثناء الحجر المنزلي؟

المستقلة /قد تتسبب فترة العزل المنزلى، فى الابتعاد عن الخطيب لفترة طويلة من الوقت، والشعور بالانزعاج والقلق الدائم وعدم التواصل فى بعض الأحيان، مما يؤثر بشكل سلبى فى العلاقة العاطفية، لذلك يجب تقويتها خلال هذه الفترة باتباع بعض النصائح التى ذكرها تقرير نشر بموقع “elitedaily” ونقلته اليوم السابع، والتى منها التواصل الدائم معه من خلال مكالمات الهاتفية أو الفيديو للاطمئنان عليه بين الحين والأخر وغيرها من النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة.

عبري عن مشاعرك

يجب على الفتاة أن تعبر عن شعورها بالحزن والأسى لافتقاد خطيبها خلال هذه الفترة، وتتركه أيضاً أن يعبر عما يشعر به، الأمر الذى يساعد على تأكد كلاً منهما من حقيقة مشاعرهم تجاه بعضهم والتى تظهر فى ظل هذه الظروف .

إجراء المكالمات الهاتفية

يجب على الفتاة التواصل مع الخطيب بشكل الروتين الذى اعتادوا عليه يومياً، من خلال إجراء مكالمات هاتفية للاطمئنان على صحته وعمله، حتى يشعر باهتمامها وهو الأخر يجب أن يقوم بذلك.

مكالمة فيديو بديلة للخروج

ينصح بإجراء مكالمة هاتفية مع الخطيب، بدلاً من التنزه معاً بإحدى الأماكن العامة، ورؤيته مباشرة والتحدث فى مختلف الأمور التى تعودتوا على الحديث عنها، حتى لا تشعروا بتغير شىء فى علاقتكم .

التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

يجب على الخطيبة التواصل مع خطيبها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والمشاركة بإحدى الألعاب الإلكترونية المتاحة بهذه المواقع، حتى لا تشعرون ببعد المسافات بينكما.

تجنبي التحدث فى المشاكل

يجب على الخطيبة أن تتجنب التحدث فى المشاكل خلال هذه الفترة، وتتحدث فقط عن مستقبلهم وطموحاتهم، كما تشجعه على تحقيق ذلك وتبث بداخله روح الأمل والتفاؤل، لأنه بحاجة لذلك خلال هذه فترة العزل المنزلى.