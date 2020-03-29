كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر؟

المستقلة /تقضى النجمة نانسى عجرم وقتها في العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى مع بناتها و أسرتها، لافته أنها في المنزل منذ أسبوعين و في البداية كان الوقت مروره صعب لكنها الآن تأقلمت مع الوضع.

وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:” أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت”.

وتابعت نانسى في حديثها، قائلة:” أول شيء الوضع كان صعب كنا بنروح السوبر ماركت فسحة للبنات، بنقضى وقت حلو كتير سوا اتعلمت حاجات كتير منهم حلوة بنقسم الوقت سوا ندرس أونلاين و نطبخ و نلعب رياضة بنتفرج على أفلام والبنات ساعة يتخنقوا و ساعة يتصلحوا كده نص النهار خلص و في كمان الوقت اللى مامى بتقلهم أعملوا اللى نفسكوا فيه بس ابعدوا عنى”.