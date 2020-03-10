كيف تغير الألوان إدراك المساحات الداخلية؟

المستقلة … تنفق الإنسانية المزيد من الوقت داخل المنزل ، سواء في العمل أو في المنزل – حيث تشير الدراسات إلى أننا نقضي الآن 87٪ من حياتنا داخل المنزل. تؤثر البيئات اللطيفة بشكل إيجابي على مزاج شاغليها ورفاههم ، تمامًا كما يمكن أن تجعل الأماكن المضاءة بشكل سيء وغير مريحة الحياة بائسة. هذا هو السبب في أن حرفة التصميم الداخلي مهمة للغاية ، حتى لو كان غالبًا ما يعتبرها بعض المحترفين بسيطة. عند تصميم التصميم الداخلي ، يمتلك المهندس المعماري القدرة على تغيير المتغيرات المهمة ، سواء كانت إضاءة صناعية أو ضوءًا طبيعيًا أو نسبًا أو مواد – مع كل هذه العناصر التي تؤثر على التجربة التي سيحصل عليها الركاب في الفضاء.

لتوفير الخبرة المكانية المرغوبة ، هناك عناصر تغير مفهوم الفضاء دون تغيير شبر واحد من الجدار. يمكن القيام بذلك عن طريق طلاء الأسطح ، أو باستخدام مواد مختلفة ، أو تطبيق طبقات مختلفة. الألوان الأفتح والأبرد تجعل المساحة أكبر. الألوان الداكنة تجعلها تبدو أكثر إغلاقًا وأصغر للعين. يغير ترتيب الألوان أو القوام في البيئة المنظور ، مما يجعل الغرفة تظهر أطول أو أطول أو أوسع أو تسليط الضوء على عنصر معين.

أدناه ، ندرج بعض الاحتمالات لتغيير البيئة باستخدام الألوان والتباين في المواد فقط:

تكبير الفضاء

لإنشاء شعور بالرحابة في البيئة ، فإن أفضل طريقة هي استخدام الألوان الفاتحة ، والتي ستعكس الضوء الطبيعي وتجعل الأسطح تبدو أكبر للعيون.

ضغط الفضاء

من ناحية أخرى ، عندما تكون الفكرة هي جعل الغرفة تبدو أكثر إحكاما وأصغر حجما وأكثر راحة ، فإن اختيار ألوان أقوى على أسطح الجدران يمكن أن يعمل بشكل جيد. سوف تمتص معظم الضوء الطبيعي ، مما يعطي شعورا من العلبة التي يمكن أن تكون مفيدة لبعض الوظائف.

خفض السقف

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي خفض ارتفاع السقف إلى جعل المساحة أكثر متعة وتوفير شعور ترحيبي. عند رسمها بلون أغمق من الجدران أو ترك نسيج المواد مرئيًا ، ستعطي هذه الميزة انطباعًا بأن السقف أقل.