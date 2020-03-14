كيف تعيش حياتك بشكل طبيعي مع الحجر الصحي

المستقلة /في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد قد يتنابنا القلق ونشعر بالحاجة لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. كما يمكن أن تفرض السلطات حجراً صحياً على منطقتنا أو مدينتنا، وتنصح بالمكوث في المنازل تفادياً لانتقال العدوى.

ومن هنا تبرز الحاجة لمعرفة كيفية التأقلم مع أسلوب الحياة الجديد الذي قد تفرضه ظروف انتشار الفيروس، لذا فقد أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني النصائح التالية:

تخلص من الأطعمة القديمة

قد يكون من المهم توفير مساحة في الثلاجة والخزائن عن طريق التخلص من أي أطعمة قديمة أو منتهية الصلاحية. بعد ذلك، تأكد من تخزين الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الأساسية: البروتين والحبوب والخضروات والدهون الصحية.

استخدام الأطعمة الطازجة

قبل التحول إلى الأطعمة غير القابلة للتلف، تأكد من استخدام الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفواكه، وقم بتقييم المؤونة لديك من المواد الغذائية وتخلص من الأشياء التي لا تحتاج إليها، لإفساح المجال لتخزين المزيد من الأطعمة الجديدة. حاول تجميد الأطعمة الطازجة، ودمجها مع الأطعمة الأخرى للحصول على أكبر فائدة غذائية ممكنة.

ممارسة الرياضة في المنزل

عوضاً عن الذهاب إلى الجيم وتعريض نفسك لخطر التقاط فيروس كورونا عبر مشاركة الأجهزة الرياضية والمناشف وغرف الخزائن، يمكنك ممارسة العديد من التمارين الرياضية في المنزل.

التقليل من التعرض لوسائل الإعلام

حاول تخفيف القلق من فيروس كورونا أثناء فترة الحجر الصحي، عبر التقليل من التعرض لوسائل الإعلام، حيث تثير الأخبار المزيد من القلق بشأن الفيروس، وتقلل من قدرتك على التأقلم مع الوضع الجديد. ولكن لا بد من البقاء على إطلاع على المعلومات الأساسية التي تصدر عن المنظمات الصحية.

تواصل مع الآخرين عبر الهاتف

قد يزيد الشعور بالوحدة أثناء فترة الحجر الصحي من القلق لديك، لذا حاول أن تتواصل مع الآخرين عبر الهاتف بشكل مستمر، وإجراء نقاشات ومحادثات طبيعية لا علاقة لها بفيروس كورونا، حتى تخفف من مشاعر الوحدة.

مارس أعمالك المنزلية كالمعتاد

لا تجعل قلقك من الفيروس يتعاظم ويحول دون ممارستك لحياتك المنزلية بشكل طبيعي. حافظ على نظافة المنزل قدر المستطاع، ومارس واجباتك المنزلية بشكل اعتيادي.

لا تستسلم للضجر

عادة ما يكون المكوث في المنزل لوقت طويل أمراً مملاً ومضجراً، لذا احرص على الحصول على وقت ترفيهي مميز، عبر قراءة الكتب، أو مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب مسلية عبر الإنترنت أو مع شريكك في السكن إن وجد.