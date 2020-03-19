كيف تعملين من المنزل دون التأثير على علاقتك الزوجية؟

المستقلة /مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، يواجه العديد من الأشخاص الذين اعتادوا على العمل في المكتب واقعاً جديداً، وبات لزاماً عليم العمل من المنزل.

ويفرض العمل من المنزل ضغوطاً كبيرة وخاصة على المرأة، التي تجد نفسها مضطرة للتوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية تجاه زوجها وأطفالها.

وفيما يلي مجموعة من النصائح للعمل من المنزل، دون أن ؤثر ذلك على علاقة المرأة الزوجية وواجباتها الأسرية، بحسب صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية:

التخطيط

من الضروري أن تبدأ المرأة بالتخطيط للعمل لليوم التالي كل ليلة، من خلال تحديد جدول للمهام اليومية، حتى لا تتراكم الأعمال وتسبب ضغطوطات كبيرة على ربة المنزل.

والتخطيط يمنح المرأة نظرة شاملة حول ما يجب فعله خلال اليوم، وتقسيم وقتها بين عملها وحياتها الزوجية والأسرية.

تخصيص مكان للعمل

ضعي باعتبارك تخصيص مكان مناسب للعمل بعيداً عن زوجك وأطفالك مهما كان المنزل صغيراً، حيث يساعد ذلك على إنجاز عملك بأسرع وقت ممكن، حتى تتفرغي لواجباتك المنزلية ولا تختلط مهام العمل مع أعمال المنزل.

تقسيم مناوبات العمل

حاولي أن تتحلي بالمرونة عندما يتعلق الأمر بمناوبات العمل، واختاري الوقت المناسب للمعمل، بما لا يتعارض مع حياتك الأسرية، ولا تنسي تخصيص وقت لزوجك بعيداً عن هموم ومشاكل العمل. فعل سبيل المثال، إذا كان روتين عملك اليومي يمتد من 9 صباحاً حتى 5 مساء، فقد لا يناسب هذا الأمر العمل من المنزل، والأفضل اختيار أوقات يكون فيها زوجك منشغلاً بعمله.

التركيز على الجوانب الإيجابية

رغم حالة القلق والتوتر التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، إلا أن هناك بعض الجوانب الإيجابية للعمل من المنزل، مثل قضاء مزيد من الوقت مع زوجك وأطفالك، وهذا يساعد على تعزيز حياتك الأسرية والتغلب على المشكلات الناتجة عن بقائك لوقت طويل في العمل خارج المنزل.

التغلب على القلق

لا تجعلي مخاوفك من فيروس كورونا تؤثر على حياتك الشخصية والأسرية، بل تعلمي التغلب على شعورك بالقلق، حتى لا تنشري هذه المشاعر السلبية بين باقي أفراد الأسرة، ويمكن لتمارين اليوغا والتأمل والتنفس العميق أن تساعدك في ذلك.