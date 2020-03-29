كيف تعقم حاسوبك المحمول من كورونا؟

المستقلة /يضطر عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات ‏الاحترازية المتزايدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ‏‏”كوفيد 19″.‏

ولكن قبل بداية العمل، يحتاج كل شخص أن يطمئن أن حاسوبه ‏المحمول “لابتوب” الذي يأخذه معه في معظم مشاويره الخارجية، ‏معقم بصورة كافية من أي فيروسات أو جراثيم أو ميكروبات ‏وبالطبع فيروس كورونا.‏

يقدم موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من النصائح لتعقيم ‏حاسوبك المحمول من “كورونا” قبل بداية العمل به.‏

نقدم لك كل ما تحتاجه لتنظيف حاسوبك المحمول وباقي أجهزتك ‏للحفاظ على بيئة عمل نظيفة ومريحة في المنزل ومعقمة من أي ‏فيروسات.‏

وجاء ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:‏

‏- المطهر الموصى به هو محلول كحولي ‏HP‏ بتركيز 70% من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30% من الماء. ‏

‏- قبل بداية التعقيم ارتد قفازات مطاطية من مادة اللاتكس أو ‏النتريل.‏

‏- أوقف تشغيل الجهاز وافصل طاقة التيار المتردد. ‏

‏- قم بإزالة البطاريات من عناصر مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية. ‏

‏- لا تقم أبدًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.‏

‏- افصل أي أجهزة خارجية.‏

‏- بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمزيج 70٪ من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30٪ ماء. ‏

‏- لا تستخدم المواد الليفية، مثل المناشف الورقية أو ورق ‏التواليت. ‏

‏- يجب أن تكون قطعة القماش رطبة، ولكن لا تقطر رطبة.‏

‏- لا ترش أي سوائل مباشرة على الحاسوب.‏

‏- امسح قطعة القماش المبللة برفق على الأسطح لتنظيفها. ‏

‏- لا تسمح لأي رطوبة بالتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو ‏لوحات العرض أو منافذ ‏USB، حيث إن الرطوبة التي تدخل داخل ‏المنتج الإلكتروني يمكن أن تسبب تلفًا كبيرًا للمنتج.‏

‏- ابدأ بالشاشة (إن أمكن) وانتهي بأي كبلات مرنة، مثل الطاقة ‏ولوحة المفاتيح وكابلات ‏USB‏.‏

‏- عند تنظيف شاشة العرض ، امسح بعناية في اتجاه واحد، وانتقل ‏من الأعلى إلى الأسفل.‏

‏- تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد ‏التنظيف. ‏

‏- يجب عدم ظهور أي رطوبة على أسطح المنتج قبل تشغيله.‏

‏- يجب التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف. ‏

‏- نظف اليدين فور إزالة القفازات.‏

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس “كورونا” وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية. وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها.

وتنوعت هذه التدابير، من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.