كيف تعرف أنك مصاب بسرطان المعدة؟

المستقلة / عادة ما يجرى الخلط بين أعراض أحد أمراض الأورام الخبيثة مع التهاب المعدة، ولذلك أوضح مجموعة من الخبراء عن العلامات التي تشير إلى تطور”سرطان المعدة”.

وتخلط أعراض سرطان المعدة بسهولة مع الالتهاب أو القرحة، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للوقاية من المرض، وفقا لما أكده موقع (آيف).

وحول العلامات التي تشير إلى تطور سرطان المعدة ظهور الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام، واضطرابات في المعدة، والشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وحرقة المعدة، والغثيان، وفقدان الوزن المفاجئ، وألم في البطن، والشعور بالتعب.

أما في المراحل المتقدمة، قد يحدث بسبب سرطان المعدة نزيف.

ومن أجل منع تطور سرطان المعدة، من المهم السيطرة على الوزن، وإدخال الفواكه والخضروات في النظام الغذائي، والتوقف عن التدخين وممارسة النشاط البدني.

ويزيد احتمال الإصابة بسرطان المعدة مع تقدم العمر، حيث يتم تسجيل عدد أكبر من الحالات في الفئة العمرية من 50 إلى 70 عامًا.