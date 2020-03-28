كيف تعتني بوالديك المسنين في العزل الصحي

المستقلة /قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن فيروس كورونا يصيب كبار السن، والذين يعانون مشاكل صحية مزمنة، أكثر من غيرهم.

فيما يلي بعض النصائح للعناية بالمسنين أثناء العزل الصحي، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

1- البعد عن المبالغة

رغم الحاجة لأخذ التحذيرات على محمل الجد، تجنب المبالغة والتهويل في التحدث أمام والديك عن فيروس كورونا وآثاره المدمرة على المسنين. وحاول نصحهما ومساعدتهما على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

2- الأمر لا يتعلق بالعمر فقط

من المهم أن تجعل والديك يفهمان أن الاحتياطات لا تتعلق بالعمر فقط. أخبرهما بأن هنالك الكثير من العوامل الأساسية الأخرى المؤثرة. اشرح لهما أن المسنين عادة ما يعانون من مشاكل صحية أخرى تساهم في تفاقم حالتهم الصحية إذا أصيبوا بالفيروس.

3- حذرهما من أنواع العدوى الأخرى

في هذا الوقت من العام يصاب الكثيرون بالالتهابات الفيروسية الأخرى مثل البرد، والإنفلونزا، لذا فإن الإصابة بهذه الالتهابات قد تساهم بشكل كبير في تدهور حالة المصاب بفيروس كورونا، لذا حاول مساعدتهما على الوقاية من هذه الأمراض.

4- تلبية احتياجاتهما

بالإضافة إلى ضمان حصول والديك على الطعام والأدوية اللازمة، يُنصح بتوفير ما يلزمهما لممارسة هوايتهما، مثل الكتب، أو توفير الصوف للحياكة وغيرها.

5- التواصل الدائم

إن كنت لا تقطن مع والديك، حاول التواصل معهما يومياً عبر الهاتف أو تطبيقات الدردشة المرئية ، لتخفيف شعورهما بالعزلة.