كيف تعافى مانشستر يونايتد من كارثة ميونيخ الجوية؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل اليوم الخميس 6 فبراير/شباط الذكرى السنوية لكارثة ميونيخ الجوية، التي راح ضحيتها عدد من عناصر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عام 1958.

وتحطمت طائرة مانشستر يونايتد أثناء محاولتها الإقلاع من مطار ميونيخ في ألمانيا، في منتصف رحلة العودة من يوغوسلافيا، بعد مواجهة فريق النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا، وتسبب الحادث في وفاة 23 فردا، منهم 8 لاعبين لفريق “الشياطين الحمر”، و3 من الطاقمين الفني والإداري بالنادي.

ورغم تأثر وضع النادي في السنوات التالية للحادث، إلا أن مانشستر يونايتد نجح في الخروج من أزمته واستعادة عافيته بمرور الوقت، وهو ما تستعرضه «المستقلة» في السطور التالية.

المدرب المساعد جيمي مورفي:

تولى جيمي مورفي، مساعد المدير الفني مات باسبي وقتها، مهمة قيادة يونايتد بشكل مؤقت، لحين تعافي الأخير من الإصابات التي تعرض لها في حادث الطائرة.

الصدفة تسببت في غياب مورفي عن الفريق في رحلته إلى يوغوسلافيا، حيث كان يتولى في هذا الوقت تدريب منتخب بلاده ويلز في مباراة بتصفيات كأس العالم.

مورفي استمر في دوره كمدرب مساعد مع يونايتد حتى عام 1971، ورفض عدة عروض من يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرازيل، وفضّل البقاء في الظل للمساعدة على إعادة بناء الفريق بعد كارثة ميونيخ.

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إضافات قوية:

في السنوات التالية للحادث أبرم يونايتد عدة تعاقد مع لاعبين مميزين، أبرزهم ألبرت كيكسال وموريس سيرتس ودنيس لو وبات كرياند ونويل كانتويل وجورج بيست بين عامي 1958 و1963.

وبجانب الناجين من الحادث، وعلى رأسهم بوبي تشارلتون وبيل فوكس، نجح اللاعبون الجدد المنضمين لمانشستر يونايتد، في التألق وإعادة الفريق للطريق الصحيح من جديد.

التخلي عن الكنية الطفولية:

الكنية السابقة لفريق مانشستر يونايتد كانت “أطفال باسبي”، وذلك بسبب اعتماد المدرب الأسطوري مات باسبي على ناشئي الأكاديمية، غير أن الفريق المنكوب سعى لتغيير هذه الكنية، والبحث عن اسم أكثر قوة وإرهابا للخصوم.

وقع الاختيار على اسم “الشياطين الحمر”، وهو مستوحى من فريق سالفورد الإنجليزي للرجبي، وبالفعل تم بالتدريج دمج الشعار الجديد مع هوية النادي في منتصف الستينات من القرن الماضي.

عودة للألقاب:

يونايتد وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1957-1958، بعد فترة قصيرة من حادث ميونيخ، وخسر 0-2 أمام ولفرهامتون، إلا أنه لم يستغرق فترة طويلة للعودة إلى منصات التتويج.

حقق مانشستر يونايتد أول ألقابه بعد الحادث في موسم 1962-1963، بالتتويج بلقب كأس الاتحاد، كما فاز بالدوري الإنجليزي في موسم 1964-1965، إلا أن أبرز إنجازاته في هذه الحقبة الزمنية كان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بموسم 1967-1968.