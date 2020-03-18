كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها؟

المستقلة /أبدت دنيا بطمة أول رد فعل لها بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام الذي أصدرته المحكمة مسببة حالة من الارتباك والصدمة بين عشاق النجمة المغربية المتورطة أيضاً في نفس القضية الخاصة بحساب (حمزة مون بيبي) على انستقرام، وذلك لإتهام مديريه بفضح وابتزاز المشاهير بمساعدتها وشقيقتها.

ونشرت دنيا بطمة، بحسب (ليالينا) صورة عبر خاصية (الستوري) عبر حسابها الرسمي على (انستقرام)، متضمة عبارة never give up أي “لا تيأس أبداً”، في رسالة ضمنية تعني أنها ما زالت مؤمنة ببراءتها وشقيقتها من الاتهامات برغم إلقاء القبض على الأخيرة وإبقائها قيد الاحتجاز.

وفي منشور آخر، وضعت النجمة المغربية صورة تتضمن آية من سورة إبراهيم في القرآن الكريم، جاء فيها “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار”، ووجهتها مباشرة لمنتقديها ومن يتعمدون نشر الأكاذيب والشائعات حولها، خاصة مع تلميح البعض بأنه سيتم قريباً اتخاذ قرار بسجنها أيضاً مثل شقيقتها.

حبس ابتسام بطمة في قضية حمزة مون بيبي

وقد اتخذ قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية مؤخراً قراره باعتقال ابتسام بطمة بعد أسابيع من إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش التي أدلت باعترافات مفصلة عن المتورطين في القضية، ويبدو أن ما أدلت به قد أسهم في توجيه أصابع الاتهام بعنف نحو شبيهة النجمة المغربية الشهيرة.