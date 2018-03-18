كيف تصبح زعيما؟ كتاب يرشدك لاعداد الحملات الانتخابية

(المستقلة)..صدر عن مؤسسة دار الصادق الثقافية في بابل كتاب كيف تصبح زعيما؟(المرشد القويم في إعداد الزعيم للحملات الانتخابية) للكاتب كاظم الحناوي.

وقال رئيس مؤسسة دار الصادق هادي البيرماني ان هذا الكتاب يأتي تعبيرا صادقا لرؤية المؤلف في ان الصندوق الانتخابي يحتاج الى ثقافة خاصة ويعد واحدا من الكتب القليلة التي تناولت المرشح والناخب في آن واحد حيث يتناول كيفية تطبيق حملة ناجحة عبر سلسلة من المضامين بطرق تواصل مختلفة والاجابة على تساؤلات ومخاوف الناخبين في الداخل والخارج عبر تحديد ملامح الطريق للمرشح.

واضاف ان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمكتبات وزعت الكثير من الكتب المتعلقة بالانتخابات ولكنها كانت بعيدة كل البعد عن حاجة الناخب والمرشح في العراق حيث ان الهدف من اصدارها كان تعليمات عامة توزع في دول العالم الثالث حيث تنبع اهمية الكتاب من حداثة الديمقراطية وإدارة الانتخابات ومجتمعات الناخبين من جانب، والحاجة الى الإستفادة من معرفة طرق تطبيق الحملة الناجحة في العراق.

وأكد ان الفترة القادمة التي تسبق الانتخابات المحلية بحاجة الى توعية انتخابية بعد ان اقتصر عمل المنظمات الدولية في هذه الفترة على النازحين والمتضررين من العمليات الارهابية وعدم وجود منظمات محلية قادرة على لعب هذا الدور .

من الجدير بالذكر ان المؤلف قد كتب في الصفحة الاولى من الكتاب: الى من يقبل التعايش، ويستبعد الاقصاء ويرفض الإلغاء، مؤمن بان الإنتخابات طابع الديمقراطية الإرتقائي أهدي هذا الكتاب.