كيف تستجيب المدن و الهندسة المعمارية لفيروس ووهان كورونا

المستقلة … م . حنان الفلوجي / يرى ان المدن تتفاعل بأستخدام كل من الهندسة المعمارية و التخطيط الاستراتيجي كأدوات لاحتواء الفيروس ، مما يحطم مفاهيمنا عن تخطيط المدن و المرونة .

ما الذي نحتاج إلى معرفته حول فيروسات كورونا؟ أنها ليست جديدة. تم تحديدها لأول مرة في الستينيات ، وهي شائعة في كل من البشر والحيوانات ، وعلى الرغم من أن بعضها غير خطير ، فإن البعض الآخر خطير للغاية. في عام 2003 ، كان تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) مسؤولاً عن مقتل 774 شخصًا ، وكانت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في عام 2012 مسؤولة عن 282 قتيلًا ، وأحدثها – فيروس ووهان التاجي (المعروف تقنيًا باسم 2019-nCoV) – ينذر بالخطر بالنظر إلى ارتفاع عدد الحالات والموت المشتبه بهم بسرعة. تصنف فيروسات كورونا على أنها “أمراض حيوانية المصدر” ، مما يعني أنها يمكن أن تنتشر إلى البشر من الحيوانات. كما هو الحال في حالة السارس وتفشي فيروس ووهان كوروناف ، كانت الخفافيش هي الناقل الأصلي. ثم نقلت الخفافيش الفيروس إلى حيوانات أخرى ، ثم نقلته إلى البشر.

تكشف مراقبة تطور الفاشية عن رؤى رائعة حول كيفية استجابة المدن (في الصين وخارجها) للأزمة. منذ اندلاع منظمة الصحة العالمية في التاسع من يناير ، تم إغلاق سوق اللحوم في ووهان ، حيث نشأ فيروس كورونا ، وغزوه من قبل أشخاص يرتدون بذلات خطرة. بعد أسبوعين ، تم وضع مدينة ووهان في مكان مغلق ، وسرعان ما توسعت المنطقة إلى 15 مدينة (بما في ذلك ديزني لاند بشانغهاي). في المجموع ، تم عزل ما يقرب من 56 مليون شخص من العالم الخارجي مع تعطيل وسائل النقل العام والطرق مغلقة ، خلال السنة القمرية الصينية الجديدة. لوضع هذا في المنظور ، هناك 209 دولة يبلغ عدد سكانها أقل من 56 مليون!

كيف تتفاعل المجتمعات مع هذا؟ ومن المثير للاهتمام ، أن هناك جانبين مبلّغين عن ذلك ، حيث يردد السكان شعارات جماعية من الشرفات للحفاظ على مزاجهم ، متناقضين مع مشاهد الخراب التي تسود في مدن الأشباح الآن ، وأعمال مرتجلة من قبل المدنيين لخلق حر داخلي معزول مناطق الفيروسات. في تقرير صادر عن Sky News ، يُرى أن التدابير الهيكلية التي تتخذ شكل جدران حجرية مؤقتة تظهر في محاولة لمنع الغرباء من الوصول إلى مناطق مختارة في المدينة. ويرافق ذلك علامات تقول: “لا يسمح بدخول الغرباء” ، ونقاط التفتيش الصحية للمتطوعين. لا يقوم السكان بذلك بناءً على أوامر حكومية ، ولكن في محاولة لمنع مجتمعاتهم المحلية من مخاطر تفشي الفيروس. ويلاحظ وجود حاجة طبيعية من المخابئ لمزيد من الانفصال عن المدينة. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للسكان؟

إن التحصينات في المنازل ، في هذا السياق ، لفترات طويلة من الزمن تختبر المدن التي تعتمد على السيارات حيث يخرج السكان فقط لشراء البقالة. هذا يمثل مشكلة حيث أن بعض الطرق مغلقة ويتم تشكيل مجموعات كبيرة من الناس للالتقاء إلى نقاط فريدة للتسوق بسبب أيديولوجيات التخطيط المركزية. وكارلوس مورينو (التي تتبع حاليًا مدينة ’15 دقيقة’) ذات قيمة هنا لأننا نفهم أن التخطيط المركزي قد يؤدي في هذه الحالة إلى زيادة فرص الإصابة بعدوى الفيروسات. لا تقلل اللامركزية في هذه الحالة من الاعتماد على السيارات من خلال إزالة الحاجة إلى السيارة تمامًا ، بل توفر أيضًا مرونة المجتمع لأن المجتمعات الأصغر لا تزال قادرة على العمل إذا قرروا الانفصال عن المدينة الأكبر.

من وجهة نظر البناء والهندسة المعمارية ، لا يخيب أمل الصين في الموارد الهائلة المستثمرة لدعم احتياجاتها الصحية. بدأ بناء مستشفى يتكون من 1000 سرير مع انتهاء مهلة 6 أيام فقط (من المتوقع الانتهاء من 3 فبراير). بعد ذلك ، تم الإعلان عن سرير إضافي لإيواء 1300 سرير ، مع انتهاء الموعد النهائي 15 يومًا. وفي الوقت نفسه ، يتم تجديد المباني في أوقات قياسية لإيواء العدد المتزايد من المرضى ، الذين يصطفون حاليا في أجنحة المستشفى. الوضع سيء للغاية حيث تم الإبلاغ عن ارتداء الأطباء حفاضات حتى لا تضيعوا الوقت مع استراحات المرحاض. يتم وضع الطلب على طفرة البناء بسرعة فائقة ، وقضايا الاستدامة المعمارية جانبا لصالح بقاء الإنسان.