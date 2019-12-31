كيف ترسل الاموال وتستقبلها عبر “واتسآب” ؟

(المستقلة)..يعد تطبيق “واتسآب” تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، إذ يصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 1.4 مليار مستخدم.

من بين هذه المميزات، تحويل الأموال عبر التطبيق، إذ يسمح واتسآب لمستخدميه بإرسال وإستقبال الأموال، عن طريق الحسابات البنكية مباشرة.

ولاستخدام هذه الميزة، نختار جهة الاتصال المعنية وبعدها نضغط على زر “إرفاق ملف” وبعدها اختيار “دفع أموال” وتحديد المبلغ المطلوب والضغط على إرسال.

و يتلقى المستخدم رسالة، عند إتمام العملية، وذلك بعد وصول المبلغ المحدد إلى الحساب البنكي للمتلقي.

المصدر: سبوتنيك