كيف ترجمت Netflix عبارة القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا؟

سخر الممثل المصري محمد إمام نجل الفنان عادل إمام من قيام ترجمة شبكة البث الرقمي الأمريكية “نتفلكس”، بالترجمة الحرفية لمثل مصري شعبي ردده والده في مسرحية “مدرسة المشاغبين” وهو: “القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا”.

وترجمت “نيتفلكس” المثل الشعبي “when the pumpkin ripened it called the cucumber beans” (عندما ينضج اليقطين يطلق عليه حبوب الخيار)، ليعلق محمد إمام على الترجمة برموز تعبيرية ضاحكة.

وكانت “نيتفلكس” أعلنت عن عرضها لمشتركيها مجموعة من المسرحيات الكوميدية الشهيرة خلال فترة إجازة عيد الفطر، منها “مدرسة المشاغبين” و”سك على بناتك” و”العيال كبرت” و”شاهد ماشفش حاجة”.