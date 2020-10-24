كيف تراسل أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستاجرام؟

المستقلة … يعتبر تطبيق الانستاجرام واحداً من الخدمات التابعة لشركة فيسبوك بعد ان استحوذت عليه الاخيرة في عام 2012، ومنذ تلك الفترة بقية جميع خدمات تطبيق إنستاجرام منفصلة تماماً عن خدمات شركة فيسبوك.

في سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 أعلنت فيسبوك بشكل رسمي عن دمج مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستاجرام للعمل من خلال منصة واحدة.

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هذه الميزة الجديدة التي اتاحتها فيسبوك توفر للمستخدم امكانية إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه وهو ما يساعد على تقليل عدد التطبيقات المنزلة في الجهاز الواحد و توحيد المنصات بدلاً من متفرقة في منصة واحدة.

وقد بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة للمستخدمين، وتعمل ميزة المراسلة عبر التطبيقين في كلا الاتجاهين مما يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل من مسنجر إلى أصدقائك في إنستاجرام، أو إرسال الرسائل من إنستاجرام إلى أصدقائك في مسنجر.

ويمكنك الاستفادة الان من ميزة مراسلة الاصدقاء في فيسبوك عبر تطبيق إنستاجرام من خلال الطريقة التالية:

توجه تطبيق إنستاجرام في هاتفك على نظام أندرويد أو iOS ( الايفون )

قم بالضغط أيقونة مسنجر التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى

اكتب اسم الشخص الذي تريد مراسلته في مسنجر في شريط البحث بالأعلى

أثناء الكتابة؛ ستظهر النتائج في الأسفل في أقسام مختلفة، حيث سيظهر الأشخاص الآخرون في إنستاجرام في الجزء العلوي، ويتبعهم قسم (أصدقاء فيسبوك) Facebook Friends، اضغط على اسم الشخص الذي تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار (إظهار الجميع) See All لمشاهدة المزيد من نتائج فيسبوك.

بمجرد أن تقوم بالضغط على اسم الشخص الذي تريد مراسلته، سترى رسالة في أعلى الشاشة تقول “أنت تراسل حساب فيسبوك”. يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعار مماثل.

إذا لم تكن صديقًا للشخص الذي تريد مراسلته عبر مسنجر، فسيُطلب منه (قبول) Accept الرسالة.