كيف تخفي محادثاتك عبر “واتساب” عن أعين المتطفلين

(المستقلة)… يواجه كثيرٌ من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب” مشكلة وأزمة كبيرة من عدم قدرتهم على تشفير وإخفاء محادثاتهم عن أعين أيّ متطفل على هواتفهم الذكية.

تكمن المشكلة في أن “واتساب” لا يمتلك أيّ آلية لقفل أو إخفاء التطبيق لمحادثات بعينها، وجعلها تفتح بكلمة مرور أو رسم أو بصمة أصبع.

لكن موقع “سي سي إم” التقني المتخصّص قدّم “الحل السحري” من أجل إخفاء وتشفير أيّ محادثات خاصّة، عن أعين أيّ متطفل أو متجسّس أو متلصّص.

الطريقة



أشار الموقع إلى أن “الحيلة” الجديدة تكمن في نقل المحادثات المرغوب في إخفائها أو تشفيرها إلى قائمة “الأرشيف”.

ويمكن من خلال تطبيق “واتساب” تشفير وإقفال قائمة الأرشيف؛ حيث لا تفتح إلا بكلمة المرور التي تضعها.

لكن عليك الحذر، فأي رسالة جديدة ستأتي لك من الرسائل التي أخفيتها أو شفرتها، ستظهر تلقائياً في قائمة الأرشيف، ولن تظهر في سلسلة المحادثات الرئيسة العادية التي تستخدمها.

ولنقل الرسائل إلى الأرشيف وتشفيرها، عليك أن تتبع الخطوات التالية:



– اضغط ضغطة طويلة على المحادثة، التي تود أرشفتها.

– اختر أيقونة الأرشفة الموجودة على أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

– ستظهر نافذة جديدة منبثقة أسفر عن المحادثات التي ترغب في أرشفتها.

– اضغط ضغطة طويلة أخرى لإلغاء أرشفة المحادثات. (النهاية)