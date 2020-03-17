كيف تخزن وجبات الطعام في حالة العزل الصحي؟

المستقلة /دفع تفشي فيروس كورونا الكثيرين إلى شراء وتخزين كميات كبيرة من الأطعمة، لكن الحفاظ على هذه الأطعمة وخاصة الوجبات المطهوة لوقت طويل يحتاج إلى بعض الشروط الخاصة.

وفي الوقت الذي يفضل الكثيرون تخزين المعلبات والمعكرونة والأرز والفاصولياء، يمكن تخزين بعض وجبات الطعام في الثلاجة أو المجمدة، حتى لا تضطر ربة المنزل للطهي بشكل يومي.

وينصح الخبراء بشراء المكونات الطازجة من المتاجر، ومن ثم تخزينها في عبوات وأكياس مناسبة في المجمدة، لتبقى صالحة للاستهلاك لأطول وقت ممكن، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

كيفية تحضير الطعام للتجميد

من المهم ترك الطعام الساخن يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في المجمدة. حيث أن وضع طبق الطعام وهو ساخن سيرفع درجة حرارة المجمدة، مما يجعل الطعام أقل أماناً فيها.

ويجب اتباع إجراءات السلامة التالية عند تخزين وجبات الطعام في المجمدة:

– استخدم فقط الأوعية والأكياس الخاصة بالمجمدة، فعادة ما تكون مقاومة للرطوبة والبخار.

– اترك أقل قدر ممكن من الهواء في العبوات والحاويات عند تجميد السوائل، وعند استخدام أكياس التجميد، تأكد من إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاقها.

– لف الأطعمة الصلبة مثل اللحوم والمخبوزات بإحكام بورق الألمنيوم قبل تخزينها.

– استخدم حاويات صلبة بغطاء محكم الإغلاق مع حافة مانعة للتسرب لضمان الإغلاق المناسب.

– تأمين العبوات والحاويات الملفوفة بشريط الفريزر، مع كتابة المحتوى والتاريخ.

– في كثير من الحالات، لا تحتاج اللحوم والأسماك التي يغلفها البقال أو الجزار إلى مزيد من الإجراءات قبل التجميد.

ومع ذلك، فإن اللحوم المغلف على أطباق الستايروفوم مع غلاف بلاستيكي لن تتحمل التجميد بشكل جيد. وإذا لم يكن الطعام الذي تريد تجميده مغلفاً بشكل جيد، فقم بإعادة تغليفه في المنزل.

– التجميد في حاويات صغيرة لا تزيد سعتها عن 1 لتر لضمان تجميدها في الوقت المناسب (أي في غضون أربع ساعات).

– تجنب استخدام المرطبانات الزجاجية لتخزين الأطعمة، حيث يمكن أن يتمدد محتواها ويؤدي إلى تحطم المرطبان.

الشوربات واليخنة والفلفل الحار

أكياس الفريزر هي خيار رائع للتخزين، اسكب الحساء في عدد قليل من الأكياس المختلفة للحفاظ عليها في الفريزر، وستتمكن من تكديسها بسهولة مع توفير بعض المساحة.

اللحوم المطبوخة والدواجن والأسماك

أكياس الفريزر هي الأفضل أيضاً لتخزين هذه المأكولات، بسبب إمكانية إغلاقها بإحكام، مما يزيل فجوات الهواء.

مدة حفظ اللحوم في المجمدة:

الدواجن المطبوخة – 4 أشهر

أجزاء الدواجن غير المطبوخة – 9 أشهر

دواجن كاملة غير مطبوخة – 12 شهر

اللحوم المطبوخة – من 2 إلى 3 أشهر

اللحوم المحمصة غير المطبوخة – من 4 إلى 12 شهر

شرائح اللحم غير المطبوخة – من 4 إلى 12 شهر

اللحوم غير المطبوخة – من 3 إلى 4 أشهر

أطباق المعكرونة والمخبوزات

ينصح باستخدام ورق الألمنيوم لتخزين المخبوزات في الثلاجة، حيث تلف بورق الألمنيوم بشكل جيد، ثم توضع في كيس من البلاستيك لتدوم لأطول فترة ممكنة.

الأعشاب الطازجة

بعد غسل الأعشاب الطازجة يتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، ثم وضعها في قوالب مكعبات الثلج، مع رش الماء مع كل مكعب، وعند الحاجة إلى استخدامها يوضع كل مكعب في المقلاة على النار حتى يذوب.