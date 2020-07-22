كيف تختار الأضحية في زمن كورونا؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق لاختيار الأضحية المناسبة، في ظل الحيرة والقلق والخوف من كورونا.

ونستعرض لكم بعض النصائح المهمة لاختيار أفضل أضحية في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب موقع (مصراوي).

أكد شرف فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه في البداية يجب:

– إجراء الكشف الطبي والظاهري على الأضحية عند اختيارها، عن طريق اصطحاب طبيب بيطري، للتأكد من خلوها من جميع الأمراض.

أضاف عضو مجلس نقابة البيطريين، في تصريحات لبرنامج “مساء دى إم سي” على فضائية “دي إم سي”:

– الإجراءات الاحترازية التي نطبقها على الأسطح هي نفسها التي يجب أن نفعلها مع الأضحية، فمن الممكن أن يكون أحد الأشخاص المصابين قد لامس الأضحية قبلنا.

– كورونا لا يصيب الأضحية سواء قبل الذبح أو بعده، ولكن قد يكون الفيروس على جلد أو فرو الأضحية من خلال لمس أحد المصابين لها.

– يجب تعقيم الأضحية بحذر وعدم لمسها، حتى لا تنتقل العدوى عن طريق استقرار الفيروس على سطح جسمها.

– في العيد هناك حالة طوارئ في المجازر، ولابد أن تكون الإجراءات أقوى في زمن كورونا، حيث يوجد أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان.

– لابد من ارتداء “الجوانتي” أثناء التعامل مع اللحوم وغسل الأيدي باستمرار.

– يجب تطهير المجزر قبل الفتح، كما أكد أنه يجب اتخاذ الإجراءات الوقاية قبل الذهاب إلى المذبح، وأن يتم الكشف الظاهري على الذبيحة في البداية، ثم الكشف عليها مرة أخرى بعد الذبح.

– لابد أن تتخذ كل الإجراءات أثناء توزيع الأضاحي وعلى من يتسلم اللحوم أن يتخلص من الكيس التي جاءت به.

كيفية اختيار الأضحية

– يجب الابتعاد عن الخراف التي لها فرو كثيف، حيث تخدع بشكلها المشتري ويظن أنها تحوي لحماً كثيراً، ويمكن اكتشاف الأمر بسهولة عن طريق “بيت الكلاوي” إذ يجب أن يكون ممتلئاً وليس فارغاً.

– الوزن المثالي للخراف ما بين 50 إلى 60 كيلوجراماً.

– من حيث السن، أفضل أنواع الخراف هي التي يتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث أن اللحم يكون أفضل ولا يأخذ وقتا طويلا في الطهي.

ويمكن التعرف على عمر الخروف عن طريق أسنانه، فإذا كانت أسنانه الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان لديه “جوزين” كبار في الأمام إذا هو في سن الرشد المناسب للشراء، أما إذا كانت أسنانه كلها كبيرة فهو عجوز ولا يفضل شراءه لعدم جودة لحمه.

– لمعرفة إذا كان بطن الخروف مملوء أم لا، يجب الضغط علي جانبي البطن حيث يمكن أن يسبب الملح إمتلاء غير طبيعي وهذا يعتبر غشاً ويجب عدم الشراء من البائع.

– يجب التأكد أن تكون الاضحية خالية من أي عيوب شرعية، حيث قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم “أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها”.