كيف تحمي نفسك من كورونا وأنت في مطعم؟

المستقلة /يتزايد القلق من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد امتداده إلى أكثر من 100 دولة، ويتم إلغاء فعاليات إقليمية وعالمية عديدة بسببه. وتعتبر جميع الأماكن العامة المغلقة وخاصة مطاعم السفن العائمة من أكثر أماكن انتشار العدوى. لكن لا يعني ذلك أن تقيد حركتك، وإنما اتباع الحذر وطرق الوقاية.

إليك أهم النصائح الوقائية الخاصة بتناول العشاء في مطعم:

* لا تجرّب مطعماً جديداً لا تعرف مستوى نظافته. ويمكنك مراجعة تقييم المطعم على مواقع الإنترنت المتخصصة، لاختيار مكان قليل الزحام، ومشهود له بالنظافة.

* تجنّب مطاعم البوفيه المفتوح، لأن الفيروس ينتقل عبر رذاذ السوائل المتساقطة من الآخرين.

* تجنّب توصيل الطعام للمنزل، إذا كنت تعتزم تناول أكل المطعم داخل بيتك الأفضل أن تمرّ على المطعم لتأتي بالطعام بنفسك.

* لا ينبغي أن تقلق من أطعمة معينة، ما ينبغي أن تتأكّد منه هو مستوى نظافة المطعم.

* تجنّب تناول العشاء مع مجموعات كبيرة، تقليل العدد يقلّل الخطر.