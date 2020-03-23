كيف تحمي نفسك من قاتل محتمل يقف على عتبة منزلك؟

المستقلة /أصبح طلب الطعام من المنزل أمر شائع خلال هذه الفترة، وسط تفشي فيروس “كورونا” المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، لكن لابد من أخذ احتياطات محددة عند تلقي الطلبات عند وصولها إلى عتبة منزلك، وذلك خوفا من دخول جراثيم قاتلة إليه.

وتنصح الدكتورة سيمون وايلدز، أخصائية الأمراض المعدية، لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، باتباع الخطوات التالية عند وصول الطلب إلى المنزل:

1) تؤكد وايلدز أن أكثر الإجراءات الوقائية أمانا بالنسبة للطلبات الخارجية، هو عدم التواصل مع مندوب التوصيل أثناء عملية تسليم الطعام، وذلك بأن تخبره أن يضعه على عتبة المنزل، ثم تفتح الباب لإحضاره دون أن تتفاعل بشكل مباشر مع المندوب وتدفع ثمنه له.

2) أحضر الطعام إلى المطبخ، ثم قم بتفريغه من الحاويات التي فيها وتخلص منها في النفايات، وضع الطعام في أطباق.

3) وأخيرا اغسل يديك بالماء والصابون جيدا قبل تناول الطعام.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإنه يمكن أن يعيش الفيروس التاجي على أسطح الكرتون لمدة 24 ساعة وعلى الأسطح البلاستيكية لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وتتبع خدمات التوصيل بروتوكولات جديدة خاصة بالتعقيم، للمساعدة في الحفاظ على سلامة مندوبيهم.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، “لا يوجد حاليا دليل يدعم انتقال (كوفيد-19) من خلال الأغذية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.