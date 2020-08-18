كيف تحمي نفسك في 5 امور للوقاية من كورونا في الموجة الثانية

مع اقتراب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، فعلينا متابعة آخر المستجدات عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 باستمرار من الجهات الرسمية، وذلك حتى يتمكن لنا الوقاية من الإصابة بالفيروس نحن ومن حولنا، والتي في الغالب ترشدنا تجاه التدابير الوقائية الأساسية من فيروس كورونا .

واغلب الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد يشعرون بأعراض خفيفة حتى يتعافون تماما و يشعرون بالتحسن، ولكن الأعراض قد تظهر بشكل أكثر حدة لدى الأشخاص الأخرين، لذا يجب الحرص على العناية بصحتك وحماية الآخرين بواسطة اتخاذ التدابير الوقائية الأساسية، وفقا لما جاء بموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العاملية، ومن أهمها:

1- غسل اليدين بانتظام :

ويعتبر تنظيف يديك بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.

2- الإهتمام بـ النظافة التنفسية :

ومن شأن هذه الخطوة الإهتمام بـ تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فورًا بإلقائه في سلة مهملات مغلقة، ونظف يديك بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.

3- ارتداء الكمامة :

ارتداء الكمامة الطبية يحمي من انتشار الجراثيم والفيروسات عن طريق تغطية الفم والأنف.

4- تجنب الاقتراب من الآخرين :

احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد 3 أقدام بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس، وعندما يسعل الشخص أو يعطس، تتناثر من أنفه أو فمه قُطيرات سائلة صغيرة قد تحتوي على الفيروس، وإذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذه القُطيرات، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إذا كان الشخص مصابًا به.

5- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك :

نلمس بأيدينا العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدين فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم، ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ يصيبك بالفيروس.