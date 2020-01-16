كيف تحمي حساباتك في السوشيال ميديا من الاختراق؟

المستقلة / كشف خبير في مجال الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، طرق تأمين الحسابات الشخصية في السوشيال ميديا، وحمايتها من الاختراق.

جاء ذلك بعد انتشار سرقات حسابات التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى اختراق الهواتف الشخصية ومعرفة أماكن احداثيات الشخص عبر GPS.

ونقلت الصحيفة عن كريم ماهر، خبير الإعلام، في تصريحات له “إنه بالنسبة لتأمين الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي بمختلفها بجانب الأرقام والهواتف الشخصية وعدم معرفة اللوكيشن الخاص بالمستخدم، يكون باتباع عدد من الخطوات، أو الإلتزام بتعليمات خاصة“.

وأشار ماهر، إلى أنه “يجب تأمين البريد الإلكتروني في البداية، باستخدام “الجيميل” وليس “الياهو ميل”، لأنه أقوى من ناحية التأمين وصعب اختراقه، بجانب عدم وضع الإيميل الأساسي في البيانات المتاحة للمتابعين والأمر مماثل بالنسبة لرقم الهاتف فيجب أن يكون غير المسجل بالبريد الإلكتروني.

وأشار إلى ضرورة الرد على المستخدمين الغير معروفين عبر الرسائل المباشرة وليس عبر الإيميل.

وتابع أنه “بشأن الحسابات التي يتم سرقتها، فإن هناك بعض المحتالين الذين لهم علاقات مع شركات المحمول يقومون بسحب الرقم بأساليب ما لتغيير الرقم السري وسرقة الحساب، لذلك يجب التأمين بوضع رقم هاتف غير المسجل”.