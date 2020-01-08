كيف تحرقين السعرات الحرارية بالأعمال المنزلية؟

المستقلة / يلجأ الكثيرون إلى صالات الألعاب الرياضية لاستعادة رشقاتهم والتخلص من الوزن الزائد، لكن الأعمال المنزلية اليومية يمكن أن تؤدي نفس الغرض.

المدربة الشخصية جين ويك مؤسسة موقع هيلثيستا تشرح كيف يمكن الاعتماد على الأعمال المنزلية اليومية لحرق السعرات الحرارية، دون الحاجة إلى ارتياد صالات الجيم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

من 8:00- 9:30 التنظيف

عندما يتعلق الامر بأعمال التنظيف، تنصح جين بتقليل الاعتماد على التكنولوجيا إلى الحد الأدنى، وهذا يعني القيام بأعمال المسح والكنس والغسيل باليد، مع استخدام حركات واسعة، واستخدام وضعية القرفصاء للوصول إلى المناطق المنخفضة.

كمية السعرات الحرارية المحروقة: 340 سعرة

من 10:30- 12:30 التسوق

توصي جين بالقول “اركني سيارتك على بعد دقيقتين سيراً على الأقدام من المحلات التجارية، ومن الناحية المثالية ينصح بتسلق الأدراج بدل من استخدام المصعد.

استخدمي حقيبتي تسوق كبيرتين، واحملي كلاً منهما بيد واحمليهما وكأنهما أثقال تمرن عضلات جسمك.

كمية السعرات الحرارية المحروقة: 380 سعرة

الطهي

عند اعداد وجبات الطعام، اختاري عمليات الطهي التي تحتاج إلى تحريك الجسم بشكل كبير، مثل خفق البيض ودعك العجين، ولا تستخدمي المعدات الكهربائية مثل آلات الخفق والعجن.

كمية السعرات الحرارية المحروقة: 170 سعرة

استبدال وسائل النقل

عند التوجه إلى عملك أو إلى أي رحلة تسوق أو رحلة ترفيهية، من الأفضل التوقف عن استخدام وسائل النقل قدر الإمكان، والاعتماد على السير أو الجري بدلاً من ذلك. وبدلاً من استخدام المصاعد والسلالم المتحركة، من الأفضل صعود الأدراج لحرق أكبر كمية ممكنة من السعرات الحرارية.

كمية السعرات الحرارية المحروقة: 320 سعرة