كيف تحافظ على لياقتك دون الذهاب للجيم؟

المستقلة /تسبب الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها العديد من الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في إلغاء التجمعات وإغلاق بعض المراكز الرياضية مثل صالات الجيم.

لكن تلك الإجراءات لا يجب أن تكون سببا في فقدان لياقتك البدنية، لأن هناك العديد من البدائل، التي يجب الاعتماد عليها للحفاظ على لياقة جيدة حتى دون الذهاب إلى صالات الجيم والنوادي، بحسب موقع “إندي 100” البريطاني.

– تمارين الإحماء

تساعد تمارين الإحماء على رفع مستويات الطاقة داخل الجسم، من خلال تحفيز الخلايا على إطلاق السكر بالدم، كما أنها تقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي عند ممارسة التمارين الأخرى.

وتشمل تمارين الإحماء الجري في المكان، ورفع الساقين عند الوقوف والاستلقاء على الأرض، وحمل الأوزان الخفيفة على الذراعين، والمشي لمدة 10 دقائق على المشاية الكهربائية، إضافة إلى تمارين الضغط، لكنها لا يجب أن تتعدى دقائق معدودة.

– التمارين الخاصة بتنشيط عضلات القلب والأوعية

تساهم تلك التمارين في الحفاظ على اللياقة البدنية، وتكمن أهميتها في تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، مما يساعدها على القيام بوظائفها الحيوية على أكمل وجه، وتشمل الرقص وصعود السلم.

– تمارين حرق الدهون

هي تمارين يمكن إجراؤها باستخدام بعض الأدوات البسيطة في المنزل، مثل استخدام زجاجات المياه كبديل للأوزان، وأبرز فوائدها أنها تساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية، وبناء الكتلة العضلية، وتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، إضافة إلى دورها في خفض ضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي.

وأورد الموقع بعض النصائح، التي يجب اتباعها للاستفادة من التمارين الرياضية في المنزل:

1- يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية في مكان مخصص لذلك داخل المنزل.

2- يجب تطهير أي معدات يتم استخدامها قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية.

3- لا تجعل أفراد أسرتك يشاركونك استخدام الأدوات الخاصة بك مثل المناشف التي يمكن أن تكون وسيلة لانتقال العدوى.

4- التزام بالحفاظ على نظام غذائي متوازن، لتحقيق الهدف من ممارسة التمارين الرياضية.

5- يجب الاستحمام بالماء الفاتر والصابون بعد ممارسة التمارين الرياضية.

6- يجب شرب كميات وفيرة من المياه حتى تساعد في تحسين تدفق الدم في الجسم.