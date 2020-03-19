كيف تتفادي السعرات الزائدة خلال العزل بالبيت؟

المستقلة /بعد تزايد الدعوات من السلطات الصحية إلى الجلوس بالبيت، وتفادي التجمعات الكبيرة لأسبوعين على الأقل للسيطرة على انتشار وباء كورونا، أصبح التفكير في الحمية الغذائية وعدد السعرات التي تتناولها وأنت جالس في البيت ضرورياً. ولأن مشاهدة الشاشات تأخذ معظم الاهتمام عليك مراقبة ما تأكله، وكبح الشهية. ولعمل هذا ينصحك خبراء التغذية باتباع حمية 5:2 لتضمن عدم زيادة السعرات الحرارية.

حمية 5:2. يمكن تلخيص هذه الخطة الغذائية بأنها صيام يومين في الأسبوع، وحتى إذا لم تكن تنوي تطبيق الصيام بالمعنى الديني، لأن شرب المزيد من الماء أحد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، يمكنك عمل الآتي:

احذف وجبة رئيسية وأخرى خفيفة من طعامك خلال يومين في الأسبوع، لتقلص بذلك ما بين 500 و700 سعرة حرارية في كل يوم من هذين اليومين.

وبذلك تضمن عدم زيادة وزنك خلال الفترة المطلوب فيها الجلوس في البيت للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.