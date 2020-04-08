كيف تتفادى زيادة الوزن خلال فترة العزل؟

المستقلة /استخدام صالات الرياضة (الجيم) ليس متاحاً خلال فترة العزل والتباعد الاجتماعي، وفي ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد يبدو أن العودة إلى صالات الجيم بعيدة. كيف يمكن المحافظة على الرشاقة، وتفادي زيادة الوزن غير المرغوبة خلال هذه الفترة؟

* يستغرق فقدان العضلات 3 أسابيع كاملة من الخمول، لذلك يمكنك استئناف نشاطك البدني من دون أن تشعر أن فاتك شيء.

* لديك وقت أطول من أي وقت مضى، كل ما عليك هو عمل روتيناً تلتزم به، وبحسب توصيات منظمة الصحة يحتاج الشخص البالغ ما بين 150 و300 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة الشدة. ويعني ذلك أن الحد الدنى 20 دقيقة من التمارين اليومية، أو تخصيص 3 إلى 4 جلسات في الأسبوع مدة كل منها 45 ساعة تقريباً.

* تذكّر أنك لست بحاجة إلى معدات رياضية لرفع أحمال، فيمكنك استخدام الكنبة أو الأريكة لممارسة تمارين الضغط، وبالمثل يمكنك استخدام أدوات منزلية كالمقاعد وأكياس الأرز الكبيرة مثلاً وغيرها لممارسة تمارين عديدة.

* يمكنك تقييم الجهد والتمارين التي تقوم بها باستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية لمعرفة كم سعرة حرارية يحرقها كل تمرين. سيساعدك ذلك على زيادة الجهد، وتطوير الأهداف.

* احرص على اختيار الأطعمة الصحة، وأن تتضمن الوجبات تنوعاً في المغذيات. وراقب عدد السعرات الحرارية التي تأكلها، وتذكّر أن التمارين لن تحرق أكثر من 20 بالمائة من هذه السعرات التي تدخل جسمك، وأن ضبط الكمية عامل رئيسي في تفادي زيادة الوزن.