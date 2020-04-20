كيف تتجنب إهدار الطعام خلال فترة الحجر؟

قدمت صحيفة إسبانية، نصائح لبعض الطرق التي تساعد على تجنب إهدار الطعام، خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية في تقريرها، إن الحد من إهدار الطعام ورميه في سلة المهملات يعد نوعا من الالتزام وليس مجرد خيار. لهذا السبب، ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إهدار الطعام.

وأضافت أنه لتقليل نفايات الطعام، من المهم مراعاة عدة أشياء لعل أبرزها اتباع الطريقة الصحيحة لتجميد الطعام. وهو ما ركزت عليه هيلينا كالفو، الخبيرة في تطبيق بقايا الطعام “تو غود تو غو”، لمكافحة الهدر وقدمت لنا بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من عملية الشراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا التطبيق تتمثل في منع الطعام من التلف بعد الطهي أو بعد انتهاء صلاحيته. لتجنب ذلك، تشير كالفو إلى أنه “الآن بسبب وجود متّسع من الوقت، من المهم إجراء تخطيط جيد للوجبات”.

وقالت إن “هذه الطريقة ستساعدنا على إعداد قائمة ومعرفة ما نشتريه طوال الأسبوع”. وتابعت الخبيرة أنه بهذه الطريقة، سيكون من الصعب أن ننسى بعض الأغذية في قاع الثلاجة مثلما تعودنا في سائر الأيام.

كما علقت الخبيرة أيضًا أنه من الضروري قراءة ملصقات المنتجات، “نظرا لأنها غالبا ما تتضمن تعليمات حول كيفية تخزينها وكيفية إطالة عمرها بمجرد فتح العبوة”.

الطعام الطازج

وأردفت الصحيفة أنه في حالة الطعام الطازج، فأوضحت هيلينا كالفو: “بشكل عام، يجب أن نحفظ الفواكه والخضروات في أدراج الثلاجة، باستثناء الفاكهة الاستوائية مثل الموز أو الأناناس، واستهلاكها خلال مدة تتراوح بين يومين إلى سبعة أيام بعد شرائها”.

وقدمت الخبيرة عددا من الحيل محلية الصنع، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على منتجات معينة بشكل أفضل. وتتمثل إحدى الحيل البسيطة في نقع جذع البروكلي أو الجزر أو الهليون. وتقول كالفو: “سيساعدنا هذا على إبقائها جديدة مثل اليوم الأول لفترة أطول”.

تجميد الطعام

وأردفت المجلة أنه عندما يتعلق الأمر بالتجميد، فمن الأفضل القيام بذلك مع الطعام الطازج أكثر من غيره. من المهم أيضا عند التجميد، القيام بالأمر بطريقة يسهل علينا تناول الأطعمة المجمدة بمجرد إذابتها، خاصة الفواكه والخضروات. ونقوم بغسل هذه الأطعمة وتقطيعها وتقشيرها لاستخدامها مباشرة في العصائر أو الكريمات أو البطاطا المقلية.

وأوضحت الخبيرة أنه بالنسبة لإذابة الثلج عن الأطعمة، فإن الطريقة المثالية تتمثّل في التخطيط لترك الوقت الكافي للطعام كي يذوب بشكل تدريجي في الثلاجة. بمجرد إذابتها، يفضل استهلاكها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة ولا يمكن إعادة تجميدها إلا إذا وقع طهيها بالكامل.

ولفتت إلى أهمية تجربة وصفات جديدة تسمح لنا بتحويل المأكولات إلى أطباق لذيذة لمنع إهدار الطعام.