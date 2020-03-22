كيف اظهرت العمارة تضامنًا مع الصين في مواجهة كورونا ؟

المستقلة / تظهر المباني عادة استجابات بطيئة للقضايا الاجتماعية الحالية. ومع ذلك ، في حالة الفيروس التاجي ، بدأت واجهات الوسائط الديناميكية ترسل رسائل التعاطف إلى مواطني ووهان. في البداية ، استخدمت الحكومة الصينية شاشات تغطي المباني الكاملة لخلق صور قوية للأمل والتضامن. في وقت لاحق ، انضمت بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة إلى هذا الجهد بينما لم تتبعه غالبية الدول حتى الآن.

غالبًا ما ظهرت واجهات الوسائط في جميع أنحاء العالم كأدوات لافتة للعلامة التجارية في الليل. تجتمع الزخارف عالية التقنية عندما تغير البكسل القابل للتعديل بالبرمجيات صورة الواجهات وتبدأ في سرد ​​القصص. اختار مقر الشركة أو المؤسسات الثقافية هذا النهج لتأكيد تفردها بقصة فردية. ولكن في الصين ، يمكن للحكومة أيضًا تحديد محتوى الواجهات الإعلامية المتصلة. لقد استفادوا من ذلك في المناسبات الوطنية الهامة مثل الذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية. خلال مهرجان الفانوس التقليدي ، قامت الصين بإضاءة ناطحات السحاب والجسور والأبراج في العديد من المدن لتكريم الموت في فيروس كورونا. رسم اللون الأحمر رابطًا واضحًا للعلم الوطني. أرسلت شعارات مثل “ابقوا أقوى ووهان ، ابقوا أقوياء الصين” رسائل دعم للمتضررين من فيروس كورونا. على الرغم من أن الكثير من الناس ربما لم يشاهدوا الرسوم المتحركة في الموقع بسبب قيود العزل ، فقد بثت القنوات التلفزيونية صورًا ومقاطع فيديو جوية رائعة للأمة. وبهذه الطريقة ، تجاوزت واجهات الإعلام في الصين دور العلامة التجارية وإبراز الفردية ، لأنها أرسلت رسائل من المباني المتصلة وعالجت المجتمع بتحدياته الاجتماعية الحالية. ومع ذلك ، مع تزايد الوعي بالاستدامة والتلوث الخفيف ، تحتاج واجهات الإعلام إلى خلع القضايا البيئية لتجنب دلالات سلبية.

كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأجنبية الأولى التي أبدت تضامنها مع الضوء والعمارة. في غضون ستة أسابيع ، قاموا بجدولة حدث ثان من التعاطف لمكافحة فيروس كورونا. مبان مثل برج خليفة في دبي ، جسر زها حديد الشيخ زايد أو مقر أدنوك ، الذي صممه HOK ، في أبوظبي ، يتم التعبير عنه باللون الأحمر والنجوم الذهبية ونص الثقة في أن الصين ستكون قادرة على التغلب على أزمات Covid-19. هنا مرة أخرى ، تحولت واجهات وسائط LED إلى وسيط قوي لمعالجة الرسائل بطريقة مرنة.

بعد فترة وجيزة أضاءت إيران برج آزادي في طهران وعرضت دعم الصين للتعامل مع فيروس كورونا. كان المعلم البارز من عام 1971 المغطى بالرخام الأبيض مضاءًا مثل العلم الوطني للصين واستكمل بالنص باللغتين الإنجليزية والصينية. استجابت مصر باللون الأحمر والنجوم الذهبية أيضًا عندما سلطت الضوء على المعالم التاريخية مثل معبد الكرنك الأقصر أو قلعة القاهرة.

يشار إلى أن العديد من الدول الأخرى لم تنضم إلى عمل التضامن حتى الآن على الرغم من أنها استخدمت الإضاءة الليلية من قبل لتكريم دولة متأثرة بالمأساة. أرسلت المباني المضاءة في جميع أنحاء العالم مع العلم الفرنسي رسالة قوية من التعاطف بعد الهجمات الإرهابية الحزينة في باريس في عام 2015. أوبرا سيدني وجسر برج لندن وبوابة براندنبورغ في برلين ومركز التجارة العالمي في نيويورك ونصب أنجيل دي لا إندبندنسيا في مكسيكو سيتي كانت جزءًا من المزامنة الأولى للمباني المضاءة في جميع أنحاء العالم بدافع واحد مخصص لمأساة بلد واحد. كان هذا الهجوم حادثًا مفاجئًا في وسط أوروبا وصدم العالم على الفور بينما ظهر الفيروس التاجي في مقاطعة صينية في وسط الصين ونما على مدى أسابيع إلى جائحة عالمي. يبدو أن تأثير Covid-19 قد تم الاستهانة به من قبل أوروبا وأمريكا ولم يكن يستحق عملًا رمزيًا للتضامن مع الضوء والعمارة في هذه المناطق. في غضون ذلك ، بدأت الصين تروي قصصًا جديدة على واجهات وسائل الإعلام بمقياس بشري أكثر من خلال عرض صور الطاقم الطبي وشكرها لهم على جهودهم.