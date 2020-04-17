كيف أصبحت فيحاء بطلة اللمبي بعد غياب 17 عاما؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية نيفين مندور بعد 17 عاماً على غيابها عن الشاشة.

وظهرت نيفين في الصورة مع صديق لها في حفلة عيد ميلاد أحد أصدقائها، وركزت التعليقات على احتفاظها بجمالها رغم تقدمها بالسن، وطالبوها بالعودة إلى الشاشة مرة أخرى.

وكان آخر مشاركة فنية لنيفين في فيلم “اللي بالي بالك” بدور “فيحاء” إلى جانب الفنان المصري محمد سعد الشهير باسم “اللمبي”.

يُذكر أن الشرطة ألقت القبض منذ ما يزيد على 7 سنوات على الممثلة بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة وبحوزتهم كمية من الممنوعات مع مبلغ مالي وطلقات نارية.

وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016 ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة. ويشار إلى أنها من مواليد العام 1972 وأنها انتخبت في أحد الأعوام ملكة على عرش الجمال المصري