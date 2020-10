كيفية كتم محادثات الواتساب الى الابد

المستقلة … تطبيق الواتساب الذي يعتبر الأول عالميا من ناحية عدد المستخدمين النشطين عليه كان يفتقر للعديد من المزايا التي يحتاجها المستخدمين بشكل يومي ولعل اهم تلك المزايا هي خاصية كتم المحادثات الى الابد.

كان واتساب يتيح للمستخدمين كتم المحادثات لغاية سنة واحدة من تاريخ تفعيل هذا الخيار والذي كان لا بد من اعادة تفعيله مرة أخرى بعد انتهاء السنة وهو ما يسبب بعض المشاكل للمستخدمين.

اقرأ أيضاً: ميزات جديدة لتطبيق واتس اب WhatsApp في 2020

مؤخراً، أعلنت شركة واتس اب عن اطلاقها تحديث لتطبيقها يأتي بمميزات جديدة أهمها ميزة كتم المحادثات للابد.

بدأت واتساب مؤخراً بإرسال هذا التحديث للمستخدمين تدريجياً على أندرويد وآيفون، فإن لم يصلك بعد ينصح بتحديث التطبيق أو الانتظار لفترة قصيرة حتى يصل لكافة المستخدمين للتخلص من الإزعاج إلى الأبد.

ولتفعيل الخاصية كل ماعليك هو الضغط بشكل مطول على المحادثه التي تريدها والانتقال الى خيار كتم او Mute واختيار كتم دائم او Always.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020