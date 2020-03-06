كيفية تصميم المدن المحفزة والآمنة للاطفال

المستقلة …. م . حنان الفلوجي / “مدن من أجل اللعب” هو مشروع هدفه الرئيسي هو إلهام المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين لإنشاء مدن محفزة ومحترمة ويمكن الوصول إليها للأطفال.

ناتاليا كريسياك ، منشئها ، هي مهندس معماري ومخطط حضري أسترالي يؤمن أن احتياجات الأطفال يجب أن توضع في قلب التصميم الحضري لضمان قدرتها على إنتاج مجتمعات مرنة ومستدامة. في عام 2017 ، أنتجت “مدن من أجل اللعب” ، تدرس أمثلة للمدن التي تهتم بتوفير بيئات معدة قادرة على تعزيز صحة ورفاهية الأطفال – البدنية والعاطفية – من خلال التركيز على الألعاب و “التنقل النشط” في الأماكن العامة المساحات.

بدعم من منحة تشرشل ، زارت ناتاليا كريسياك تسع مدن في العالم وشاركت أعظم الدروس المستفادة من كل واحدة منها في بناء مدن “صديقة للأطفال”. المدن هي: سنغافورة وهونج كونج وطوكيو ولندن وانتويرب وروتردام وأمستردام وتورونتو وفانكوفر. يمكنك التحقق من انطباعاتها عن الخمسة الأولى على مدونتها.

و من منظور البيئة المبنية ، فإن أحد أكبر الحواجز التي ساهمت في تراجع اللعب الجوار للأطفال هو زيادة حركة السيارات إلى جانب انخفاض عدد المساحات غير الرسمية للعب داخل الأحياء. كان لسيطرة السيارات داخل أحيائنا تأثير خاص على التسريح النشط للأطفال ؛ تقليل فرصهم للعب بأمان ، والتواصل الاجتماعي ، والوصول إلى مجتمعاتهم بشكل مستقل. تتناقص المساحات التي استخدمها الأطفال تقليديًا للعب مثل الشوارع والممرات أو الجيوب الفارغة من الأرض بسبب زيادة حركة المرور ومتطلبات وقوف السيارات وارتفاع قيم الأراضي. مع استمرار تكثيف مدننا وتصبح المساحات المفتوحة أكثر وأكثر أهمية ، من الأهمية بمكان إدراج أولوية لعب الأطفال في الهواء الطلق والتنقل النشط في سياسة التخطيط لضمان تمتع كل طفل بحرية اللعب على عتبة الباب والسير أو ركوب الدراجة الى المدرسة. هناك عدد قليل من الأمثلة التي أخذت فيها المدن هذه المسؤولية على محمل الجد.

و اوضحت ناتاليا أن مدينة لندن ، على سبيل المثال ، لديها سياسة تخطيط تتطلب تطويرات سكنية جديدة لتوفير مساحة 10 مترًا مربعًا لجميع الأطفال الذين يتوقع أن يعيشوا في المشروع (وفقًا لمولدندو بايروس: الألعاب والترفيه غير الرسمي: دليل التخطيط الإضافي ، 2012 “). بالنسبة لها (ولنا) ، تعد سياسات كهذه ضرورية لحماية مساحة اللعب في مدننا سريعة النمو ولضمان إعطاء الأولوية لحق الأطفال في اللعب بحرية.