كيفية بناء مباني مكتبية مستدامة وصحية ومربحة في 10 خطوات بسيطة

المستقلة … م. حنان الفلوجي / تتمثل إحدى مسؤولياتنا كمهندسين معماريين في فهم كيفية تنفيذ الاستراتيجيات في تصميماتنا التي تراعي الأشخاص الذين يسكنون المساحات ، واستهلاك مواردنا الطبيعية ، وضمان أن تكون هذه المشاريع مربحة. يمكن تحقيق كل هذا من خلال ثلاثة أهداف رئيسية: الحد من بصمتنا الكربونية ، وخلق أماكن عمل صحية ، وتصميم مباني فعالة ومربحة.

الحد من انبعاثات الكربون لدينا

السؤال الأساسي هو أي القرارات المفاهيمية لها أكبر الأثر على مشروعنا وكيف يمكننا تحقيق مشروع مستدام بدون إضافات باهظة الثمن لاحقًا؟ نظرًا لأن المباني مسؤولة عن نصف استهلاك الطاقة العالمي وتساهم بما يقرب من 40 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، يجب أن تكون أولويتنا هي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. الخبر السار هو أنه يمكن تقليل جزء كبير من البصمة الكربونية لمشروعنا في المراحل المفاهيمية للتصميم من خلال تنفيذ حلول معمارية بسيطة ولكنها ذكية.



قم بإنشاء أماكن عمل صحية

تتأثر صحتنا إلى حد كبير بالبيئة المبنية المحيطة ، وهي المكان الذي نقضي فيه حوالي 90٪ من حياتنا. بيئتنا المادية والاجتماعية لها تأثير أكبر على رفاهنا من ، على سبيل المثال ، علم الوراثة ونمط الحياة أو حتى نظام الرعاية الصحية (1). يعد التركيز على كيفية إنشاء بيئات صحية في المباني مفيدًا لأن أماكن العمل الموجهة للأشخاص تحفز موظفيهم على بذل قصارى جهدهم ، كما أنها تزيد من إمكانات التوظيف.

تصميم مباني فعالة ومربحة

تحسين الربح مهم بنفس القدر. يمكن الحصول على ربح أعلى إما عن طريق خفض تكاليف البناء والتشغيل أو زيادة دخل المطور من خلال خلق قيمة أعلى.

تستعرض هذه المقالة عشرة إجراءات رئيسية لتحسين قرارات التصميم المبكرة.

1. تقليل كمية المواد الإنشائية عن طريق تحسين الشبكة الهيكلية

يتم استخدام كمية كبيرة من مواد البناء لبناء قلب وهيكل المبنى نفسه. في كثير من الأحيان ، يكون لهذه المواد ، مثل الفولاذ والخرسانة ، بصمة بيئية كبيرة (3). لحل طرق تقليل كمية هذه المواد المستخدمة على الفور ، هناك تقنيات بناء مختلفة يمكن استكشافها. على سبيل المثال ، يؤدي اختيار الألواح ذات الكابول بدلاً من وجود أعمدة في المحيط ، إلى الحصول على ألواح أرضية أرق وحفظ عوارض الحواف وزيادة الامتداد العام مع نفس عدد الأعمدة. يمكن لهذا الحل أن يوفر ما يصل إلى 15٪ من المواد الإنشائية كما أنه يسرع عملية البناء بفضل هندسته الأبسط. يوفر دمج محيط خالي من الأعمدة أيضًا الكثير من فرص التصميم لتشكيل هندسة غلاف المبنى.

2. تقليل مواد البناء عن طريق اختيار ارتفاع الأرضية

يحدد ارتفاع بلاطة الأرضية في النهاية الارتفاع الكلي للمبنى وكمية المواد المطلوبة للحاجيات الخارجية والهيكل والجدران الداخلية. تتكيف التصميمات الداخلية ذات الأسقف المكشوفة بسهولة مع احتياجات المستأجر ، وفي معظم الحالات ، من الممكن إضافة خلوص أعلى في محطات العمل دون زيادة الارتفاع الهيكلي. أنظمة MEP المرئية تعطي الشعور بالرحابة ومظهر صناعي معاصر. إزالة السقف المسقط يعني توفيرًا فوريًا للمواد في الداخل وترشيد ارتفاع الأرضية يمكن أن يقلل من سطح الواجهة الخارجية بنسبة 6-7٪. يساعد هذا النهج أيضًا على تقليل النفايات والموارد في المستقبل عندما يتغير التركيب الداخلي.

3. زيادة المرونة لتقليل استخدام المواد في المستقبل

تتمثل إحدى الطرق الأكثر إنتاجية لخفض المواد والكربون المتجسد في تصميم مبنى يمكن تكييفه بسهولة مع الظروف المختلفة وسيناريوهات المستأجر المستقبلية. من خلال الاستعداد لأقسام الأرضيات المرنة مع النوى ذات الموقع الاستراتيجي ، ومساحات الدعم ذات الحجم المناسب ، ومناطق المستأجرين التي يمكن الوصول إليها بشكل مستقل ، سيوفر مالكو المباني تكاليف كبيرة ووقت بناء عندما يحين وقت تسليم هذه المساحات.

4. تقليل الطاقة التشغيلية مع غلاف المبنى المستدام

من أجل بناء مستدام عالي الأداء ، من المهم فهم كيفية تطوير تصميم يقلل من استهلاك الطاقة في المبنى. تتمثل إحدى الخطوات الأولى في مراحل ما قبل التصميم في استكشاف الاتجاه الشمسي للموقع ووضع نموذج بناء بناءً على نتائج هذه الدراسة. من المهم أيضًا استكشاف الأهمية المادية للمبنى ، وفهم مقدار التزجيج الذي سيتم دمجه من أجل مراعاة نقل الحرارة واكتساب الطاقة الشمسية.

5. تصميم مرائب وقوف السيارات التي يمكن تكييفها لاحقًا للاستخدام البديل

إن مشاركة أماكن وقوف السيارات ، تخزين الدراجة والسكوتر ، وإنشاء أماكن مميزة لمشاركة السيارة هي استراتيجيات رائعة تفيد المبنى وتساعد البيئة. هناك تركيز كبير على استكشاف حقيقة استخدام السيارات بدون سائق ، مما يعني أن المدن ككل ستحتاج في النهاية إلى مساحة أقل لمواقف السيارات. مع نمو هذه الفكرة ، سيكون من المهم للبناء الجديد لم الضرائب وقوف السيارات النظر في تصميمات هذه الهياكل وكيف يمكن تجهيزها يومًا بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية وتحويلها إلى برنامج جديد.

6. تقليل المناطق التي لا تعمل بشكل أساسي كعمليات بناء عادية

من الضروري تقليل مناطق الخدمة لتوفير المال وتجنب التأثير البيئي غير الضروري. يمكن أن يؤدي خفض أحمال الطاقة عن طريق نمذجة الصناديق البسيطة في مرحلة التصميم المبكرة إلى تبسيط أنظمة الهندسة الكهربائية والميكانيكية وتقليل المساحة المخصصة لها. يعد تحسين حجرات الحريق ومسارات الخروج أيضًا استراتيجية جيدة يمكن أن تقلل من عدد الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم في اتجاه معين وتقليل أبعاد الممرات وسلالم الطوارئ. عادة لا تكون مناطق الخدمة جزءًا من المنطقة القابلة للتأجير ؛ لذلك ، سيؤثر هذا الإجراء أيضًا على الكفاءة وربح المطور.

7. تمييز السلالم وتحديد موقعها نحو الواجهة

عادة لا يتم تصميم سلالم الحريق بشكل كبير وغالبًا ما تقع في زوايا المبنى لزيادة متطلبات الرمز إلى أقصى حد. يجب أن نفرق بين الدوائر الرأسية من خلال تصميم سلالم بسيطة وصغيرة للطوارئ فقط ، وإنشاء سلالم جذابة وواسعة للاستخدام اليومي لتعزيز النشاط البدني للأشخاص. في كلتا الحالتين ، من المناسب تحريكها إلى الواجهة لزيادة الإضاءة الطبيعية والتهوية.

8. تكييف استراتيجيات التصميم لضمان الموظفين

واحدة من أكثر استراتيجيات التصميم فعالية في مكان العمل هي إجبار المستخدمين على البناء أثناء نشاطهم المنتظم في العمل ، وأحيانًا دون أن يلاحظوا ذلك. من خلال تحديد موقع السلالم الداخلية في موقع مرئي للغاية وتعزيزها بعناصر تجربة المستخدم مثل الأعمال الفنية وتأثيرات الإضاءة والنباتات ، من المرجح أن يستخدمها الموظفون للانتقال من الأرض إلى الأرض. هناك استراتيجية أخرى تتمثل في إضافة غرف نسخ مركزية ، ونقاط لجمع القمامة ونوافير الشرب التي تحفز العمال على الوقوف ، وإعاقة أنشطة الجلوس وتشجيعهم على التنقل في أنحاء المكتب.

9. زيادة المناطق المجتمعية وتمييزها عن مناطق العمل.

تعد المساحات المشتركة المصممة جيدًا عناصر مهمة في مباني المكاتب الحديثة. تساعد هذه المناطق الموظفين على الاسترخاء خلال اليوم المزدحم ، وتشجع على التفاعلات الاجتماعية ، وزيادة الرفاهية العامة ، وتعزيز الكفاءة. يجب إزالة هذه المناطق من الأحياء النموذجية في مكان العمل وإعطاء نوع من التمايز في التصميم الذي يشير إلى أنها مناطق اجتماعية.

10. تصميم وتنفيذ عناصر بيوفيليك

من الضروري جلب الخارج من خلال إضافة نوافذ كبيرة تجلب الضوء الطبيعي وتوفر مناظر عالية الجودة. غالبًا ما تفصل المباني ذات ألواح الأرضية العميقة الموظفين عن الضوء الطبيعي ، مما قد يعطل إيقاعهم اليومي ، ويسبب آثارًا جانبية سلبية أخرى على الصحة. يعد تصميم مجموعة متنوعة من العناصر التي تتضمن النباتات أمرًا أساسيًا أيضًا في إنشاء مكان عمل صحي ، نظرًا لأن المساحات مثل المدرجات الخضراء هي في العادة محاور للنشاط الاجتماعي والتكاثر.