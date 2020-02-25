كيفية إنشاء الحدائق الرأسية والواجهات الخضراء مع الكابلات الصلب

المستقلة… م. حنان الفلوجي / مع تزايد الكثافة السكانية العالية للمدن والشهية الشديدة للسوق لكل متر مربع ، فليس من غير المألوف نسيان النباتات الحضرية. لهذا السبب ، أثارت الغابات وحدائق الخضروات والحدائق الرأسية الكثير من الاهتمام وحصلت على مجموعة متنوعة من المقترحات المبتكرة المختلفة. يعد استخدام المستوى الرأسي للمحافظة على النباتات في المناطق الحضرية حلاً متماسكًا وعقلانيًا ، خاصةً عندما يكون هناك احتمال ضئيل لجلب اللون الأخضر إلى مستوى الأشخاص في الشوارع.

و يعمل الغطاء النباتي الرأسي أكثر من مجرد زينة جمالية. حيث تسد النباتات جزءًا من الإشعاع الشمسي الذي يصيب أسطح المبنى ، مما يجعل المساحات الداخلية أكثر برودة وتقلل الحاجة إلى مكيفات الهواء. هذا الإجراء يمكن أن يوفر الطاقة الكهربائية بنسبة 30 ٪ بسبب التبخر والتبريد والتظليل [1]. أمام الجملونات العمياء ، يمكن للنباتات خفض درجة حرارة البناء ، مما يقلل من مكاسب الحرارة ، بينما على فتحة ، يمكن أن ترشح أشعة الشمس التي تدخل الفضاء. تعتبر خيارات الغطاء النباتي المتساقطة أيضًا إمكانية مثيرة للاهتمام أيضًا ، حيث تسمح للإشعاع الشمسي بالدخول إلى فصل الشتاء لإيقافه في فصل الصيف. بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء ، تمتص الأوراق أيضًا الصوت (تظهر الأبحاث انخفاضًا يصل إلى 5 ديسيبل) وتقلل من عدم الراحة بسبب الضوضاء الخارجية غير المرغوب فيها. أخيرًا ، تتيح للواجهة تغيير ألوانها بشكل دوري ، حيث تجذب الأزهار أزهار النحل والحشرات الأخرى المهمة للبيئة وإنتاج الغذاء.

تستخدم بعض أنظمة الحدائق العمودية جيوبًا محسوسة ، حيث يتم إدخال الركيزة وتتطور جذور النباتات. في أنواع أخرى من الحدائق الحضرية ، تترك كتل البناء أو عناصر الواجهة الأخرى مساحة لتطوير أوراق الشجر.

ولكن هناك طريقة بسيطة للغاية لتنمية حديقة حضرية تتمثل في استخدام نباتات التسلق بشبكات معدنية وكابلات حيث تتشبث النباتات وتنمو ، مما يخلق غطاءًا نباتيًا عموديًا. التصميم بسيط جدا. عادة ما تكون هناك أكشاك صغيرة ، حيث يتم إدراج ركائز لتطوير جذور النباتات. عادة ما تكون هناك بنية خفيفة من المعدن المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، مقاومة للطقس والتآكل ، متباعدة ما بين 5 و 20 سم من الواجهة ، مما يسمح للمصنع بالنمو مع مساحة كبيرة خالية.

من المهم ملاحظة أن كل نوع من أنواع الكرمة يحتاج إلى أنواع مختلفة من الدعم ، مما يسمح له بالتطور بأكثر الطرق فعالية. هناك أنواع تتشبث بالسطح دون أي دعم ، في حين تتجعد الأنواع الأخرى عبر الجذع أو الأوراق أو حتى الشوك. لذلك ، من الضروري البحث عن الأنواع النباتية المرغوبة ، ومعرفة ما إذا كانت تتكيف بشكل جيد مع المناخ المحلي والواجهة المختارة ، ونتيجة لذلك تطوير الحل الذي يناسبها.