كيفية إصلاح ضعف إضاءة مصابيح السيارة قد يتطور ضعف الإضاءة أحيانًا إلى حد توقف السيارة

المستقلة /- يعاني العديد من محبي السيارات خصوصا من يعتادون السفر ليلا من ضعف إضاءة السيارة وقد يتطور ضعف الإضاءة أحيانًا إلى حد توقف السيارة لأن ضعف الإضاءة دليل علي ضعف الكهرباء المغذية للمحرك و للسيارة ككل ففي هذا السياق نعرض عليكم أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة وكيفية إصلاحها.

أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة وكيفية إصلاحها:

– تلف نظام الشحن الخاص بالدينامو.

– تلف أو ضعف البطارية.

– قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية المغزية للمحرك.

– تلف الفيوزات التي تعمل على توصيل الكهرباء للسيارة.

– تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.

من الممكن أن تقوم بنفسك بأجراء اختبار للتأكد من سبب العطل اثناء تشغيل المحرك قم بالضغط علي البنزين بهدف زيادة عدد دورات المحرك و ارتفاع عداد ال rbm وأن زادت الإضاءة بعد ضغطك على البنزين فهذا يدل على أن العطل بسبب مشاكل في نظام الشحن بالدينامو.

وإن وجدت أن المصابيح مازالت ضعيفة رغم الضغط على البنزين فهذا يدل على تلف البطارية ووجود مشكلة في وصلات الأسلاك او باقي الأسلاك المغزية للمحرك أو للسيارة بشكل عام.