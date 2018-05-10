كيفانج تاتليتوج يرفع أجره والشركة المنتجة قد تستغني عنه!

(المستقلة)..اشترط الفنان التركي الشهير كيفانج تاتليتوج على الشركة المنتجة لمسلسله الجديد والمقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير prison break. ان يحصل على أجر بقيمة 270 الف ليرة تركية أي ما يقارب 17 ألف دولار وذلك للمشاركة في بطولة المسلسل.

إلا ان الشركة المنتجة وجدت ان المبلغ المطلوب كأجر كبير جدًا ويفوق ميزانيتها المحددة للاجور، وكشفت بعض المصادر ان الشركة تحاول التفاوض مع النجم التركي من أجل تخفيض أجره.

وأكدت هذه المصادر ان الشركة قد تقرر الاستغناء عن تاتلينوج في حال بقي مصرًا على الأجر الذي طلبه وستقوم بالبحث عن بديل له من اجل بطولة المسلسل.

والجدير بالذكر أن آخر اعمال النجم التركي كيفانج تاتليتوج في التلفزيون كان مسلسل “الجريء والجميلة” والذي شاركته بطولته النجمة التركية توبا بويكستون.

فيما عُرض مؤخرًا له فيم يحمل اسم “هيا يا ابني” والذي جسد فيه تاتليتوج لاول مرة دور أب، حيث قدم قصة معاناة اب يعاني طفله من مرض التوحد.