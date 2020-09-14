كيت وينسلت نادمة على العمل مع وودي آلن ورومان بولانسكي

المستقلة .. أعلنت الممثلة العالمية بطلة فيلم “تايتانيك” الشهير كيت وينسلت البالغة من العمر “44 عاماً” عن ندمها الكبير لعملها مع المخرج الفرنسي من أصول بولندية رومان بولانسكي، الذي عملت معه في فيلم:Carnage عام 2011،والمخرج والممثل والكاتب الأميركي وودي آلن في فيلم:Wonder Wheel عام 2017.

وجاء إعتراف كيت وينسلت الجريء وأسفها لعملها مع هذين المخرجين المثيرين للجدل حالياً من مناصري الحركة النسوية في العالم جراء اتهامهما بالإعتداء على نساء عملن معهن خلال مقابلة ممتعة وصريحة لها مع مجلة “فانيتي فير” هذا الأسبوع من شهر أيلول/سبتمبر 2020 الجاري.

وأكدت كيت وينسلت لفانيتي فير،أنها بالطبع لا تستطيع العودة بالزمان،لكنها نادمة بشدة على تعاونها الفني مع هذين الشخصين اللذين كانا مهمين في وقت سابق لصناعة السينما والفن.

أمضت فترة الحجر الصحي مع عائلتها

والنجمة العالمية كيت وينسلت حالياً زوجة نيد روكنرول، هو إبن شقيق رجل الأعمال الشهير ريتشارد برانسون ،وأماً رائعة لثلاثة أطفال.

وأمضت فترة الحجر الصحي مع عائلتها،واعتبرت نفسها محظوظة بأنه خلال كارثة الوباء العالمية لم ينقصها وعائلتها أي شيء على الإطلاق،وتحاول وعائلتها ممارسة واجباتهم بشكل طبيعي مع إحترام إجراءات الوقاية الإحترازية.

ولا تمانع كيت وينسلت من تكرار إرتدائها الفساتين على سجادات المهرجانات الحمراء،وقررت فعلاً تكرار ارتدائها لها،لأنها ضد هدر الكثير من الوقت والأموال في تصميم فساتين باهظة الثمن لارتدائها مرة واحدة فقط.