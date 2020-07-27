كويتي يصفع عامل مصري – فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقيم من الجنسية المصرية يعمل ”كاشير“ بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل مواطن كويتي.

وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المصري الذي وصفه بـ ”الضعيف“ و“المغبون“، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل المصري.

وقال أحد المعلقين إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور وقوع الحادث، وإن الرجل يجري معه تحقيق الآن.