كويتيون يهاجمون روجينا بسبب (البرنس)

هاجم عدد من الناشطين والمتابعين ​الكويت​ بين الممثلة المصرية ​روجينا​ بسبب مشهد لها في مسلسل “البرنس” الذي شاركت في بطولته خلال شهر رمضان الفائت، اتهموها فيه بأنها أساءت للكويت وشعبها.

وظهرت روجينا في الصورة التي تمّ تداولها، بشخصية “فدوى”، كتب عليها عن لسانها “الكويت للكويتيين يا حظي، مهو لولا المصريين كان زمانها للمصريين يا عمري”.

وبدورها، تبرأت روجينا أمس من هذه التصريحات، وأكدت أن لا علاقة لها بما بنسب عن لسانها، قائلةً:”لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل “البرنس”، منسوبة لي ضد شعب الكويت”، مضيفة: “أحترم الكويت شعباً وحكومة، ويربطني عديد من الصداقات المحترمة بالكويت”.