كوهين : ترامب غش في انتخابات 2016 بتواطؤ روسي

تعهد مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يكشف كيف “تلاعب” الأخير في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية في كتاب قادم بعنوان “خائن.. مذكرات”.

وكتب كوهين في مقدمة كتابه التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس: “ترامب غش في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل الفوز كان دائماً نموذج عمله وأسلوب حياته”.

ولم تكشف المقدمة المؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ولم يتضح ما إذا كان الكتاب سيفعل ذلك.

وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترامب على الفوز في عام 2016.

ولم يجد مولر دليلاً على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترامب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

وعمل كوهين عن قرب مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب عليه، وكان ذلك في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب.