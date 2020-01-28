كونتي يُدعّم إنتر ميلان بـ5 صفقات من الدوري الإنجليزي

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن، لتكون صفقته الثالثة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والخامسة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان إنتر قد تعاقد مع الثنائي الهجومي روميلو لوكاكو (رأس حربة) وأليكسيس سانشيز (جناح) من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الماضي، الأول بعقد دائم والثاني على سبيل الإعارة.

وخاض لوكاكو 27 مباراة مع إنتر هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 4 أهداف، بينما شارك سانشيز في 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفا وصنع هدفا.

وخلال الميركاتو الشتوي الحالي، تعاقد إنتر ميلان مع أشلي يونج من مانشستر يونايتد، وإريسكن من توتنهام، فيما استعار فيكتور موسيس من تشيلسي.

يذكر أن يونج يجيد اللعب في عدة أماكن في الملعب، حيث يلعب كظهير أيسر وأيضا كجناح ولاعب وسط، كذلك يلعب موسيس في الجانب الأيمن كجناح ولاعب وسط، فيما يتم الاعتماد على إريكسن غالبا كصانع ألعاب.