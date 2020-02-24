كوليبالي يؤزم موقف نابولي ضد برشلونة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تأكد غياب السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، عن مواجهة فريقه ضد برشلونة، مساء الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على نابولي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الإياب بملعب كامب نو معقل البارسا في 18 مارس/أذار المقبل.

وأعلن جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، والتي شهدت غياب كوليبالي، قائد دفاع «البارتينوبي» وذلك بسبب الإصابة.

وكان كوليبالي (28 عاما) قد تعرض لإصابة في الفخذ قبل 10 أيام تقريبا، وغاب عن آخر مباراتين لفريق الجنوب الإيطالي، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودته للملاعب.

يذكر أن المدافع السنغالي شارك في 21 مباراة مع نابولي هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف، لكنه كان بمثابة العمود الفقري في الخط الخلفي للفريق.